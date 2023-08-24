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【打擊毒品】美國寄港羽絨外套藏720萬元大麻花　2名收貨男子被捕

社會 18:44 2023/08/24

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海關在香港國際機場和馬鞍山破獲2宗毒品案件，檢獲共約30公斤懷疑大麻花和約1點2公斤懷疑可卡因，估計市值共約814萬元。圖示首宗案件中檢獲的懷疑大麻花。（政府新聞處圖片）

香港海關於周二（22日）在香港國際機場破獲毒品案件，在載有羽絨外套的空運貨物中，檢獲共約30公斤懷疑大麻花，估計市值約720萬元。

海關於周二透過風險評估，在機場查驗一批從美國抵港並報稱載有羽絨外套的空運貨物。經檢查後，海關人員於19箱貨品中，發現其中9箱藏有共重約30公斤懷疑大麻花，估計市值約720萬元。跟進調查後，海關人員昨日在香港空運貨站拘捕1名42歲、報稱貨車司機的收貨男子，涉嫌販運危險藥物；並隨即於新蒲崗一個工業大廈單位外拘捕1名43歲、報稱裝修工人的收貨男子。

海關表示，該批大麻花與羽絨外套混雜存放，未有作任何掩飾，並指被捕裝修工人於數日前租用新蒲崗工廈單位，懷疑有人準備囤積大量毒品及分銷。目前海關已釋放被捕貨車司機；被捕裝修工人則仍被扣留調查。

另外，海關人員昨日（23日）黃昏在馬鞍山一帶進行緝毒行動，截查1名22歲男子和1名19歲女子時，在該名男子手持的環保袋內檢獲約1點2公斤懷疑可卡因，估計市值約94萬元，遂把兩人拘捕。

海關表示，兩宗案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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責任編輯：梁凱婷

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