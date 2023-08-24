【流感高峰期】本港踏入夏季流感季節　接種計劃月底完結防護中心籲盡快接種

▲ (資料圖片)

衞生防護中心公布，季節性流感活躍程度在上周持續上升並已超越季節性基線水平，本港已踏入夏季流感季節。

最新影片推介 :

根據最新的監測數據，本地季節性流感整體活躍程度自七月開始上升。衞生防護中心公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，最新的季節性流感病毒陽性百分比為截至8月19日一周的9.83%。主要流行的流感病毒為甲型（H3）流感。

同一星期，主要診斷為流感而入住公立醫院的比率為0.43宗個案（每一萬人口計）。另外，截至8月19日一周錄得7宗院舍／學校流感樣疾病爆發的報告，涉及40人。該7宗爆發個案分別在幼稚園／幼兒中心（2宗）、安老院舍（3宗）及殘疾人士院舍（2宗）發生。

中心發言人表示，呼籲仍未接種本季流感疫苗的市民盡快接種，特別是有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童。2022-2023年度的各項接種計劃將於8月31日完結，而下一年度的流感疫苗接種計劃將於九月底陸續開始。

截至8月20日，2022-23年度「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」及「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」共接種約156萬劑季節性流感疫苗，較2021-2022年度同期增加約25%。65歲或以上長者的疫苗覆蓋率約為48%，而六個月至未滿18歲幼童和青少年的疫苗覆蓋率則約為4成。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋