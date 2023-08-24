【癌症殺手】65歲婦長年燒香驚患肺癌　醫生解構燒香與肺癌風險

▲ 65歲婦長年燒香驚患肺癌，醫生解構燒香與肺癌風險。

正值農曆七月，不少人都會有上香拜神的習慣。有台灣醫生近日就在社交平台分享一宗案例，指泰國曾有一名65歲女子患上肺腺癌，原因疑與她長年燒香有關。醫生指出，在工業化下生產的香燭，可導致「扁平上皮細胞癌」，因此很多大型廟宇都已停止燒香。

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據Facebook專頁「陳柏臣醫師的健康診間」，台灣家醫科醫師陳柏臣分享一宗發生在泰國的65歲婦人患上肺癌的個案。該名65歲女子本身無吸煙習慣，每年都會做體檢及照肺部X光片，醫生其後在她左肺上方發現一個腫塊，一年後發現腫塊有長大迹象。

該名女子沒有咳嗽、發燒、疲勞、胸痛症狀，雖有高血壓，但卻從不吸煙，不過她表示自己連續6年，習慣每周四會在上班地方點20支香。

女子其後接受腹腔鏡肺部手術，經活體檢驗後，病理結果顯示有4厘米大小惡性腫瘤，證實患上2A肺癌，但未擴散至淋巴線。在醫生7年的跟蹤觀察後，肺癌無復發迹象，她亦在手術後停止燒香。

陳柏臣指出，現時拜祭用的香燭，可能跟以往有點不大一樣。在工業化情況下生產的香，會導致肺癌（扁平上皮細胞癌SCC），而許多大型廟宇都已停止用香。陳柏臣提醒，如果要用香，則需確保房間環境是通風。倘若家裡有肺部相關的高風險族群，也需要小心。

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責任編輯：羅嘉欣