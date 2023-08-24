【內地交流】本港與廣東省簽定教育協議　冀增建姊妹學校深化兩地交流

▲ 圖示政務司司長陳國基（後排）見證教育局局長蔡若蓮（前排右）與廣東省教育廳廳長朱孔軍（前排左）代表簽署協議。（政府新聞處圖片）

為加強教育協作，教育局與廣東省教育廳今日（24日）簽署《關於加強粵港教育交流與合作框架協議》，鼓勵粵港高等院校開展辦學合作，並推進建設姊妹學校，培養大灣區社會經濟發展需要的人才，為國家作出貢獻。

該協議鼓勵粵港高等院校開展辦學合作、人才聯合培養及科技交流合作，並進一步深化粵港資歷框架合作。同時希望增加兩地交流活動，推進建設粵港姊妹學校；更會繼續支持兩地教師協作與培訓交流。

政務司司長陳國基形容，是次協議彰顯兩地在推進高水平合作及高質量發展的進程中，向前邁進一步，認為該協議配合「十四五」規劃及粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，有助促進兩地深化教育交流合作，培養大灣區社會經濟發展需要的人才，為國家高質量發展作出更大貢獻。

另外，職業訓練局主席戴澤棠與廣東省教育廳一級巡視員朱超華，分別代表職訓局及廣東省教育廳簽署《合作備忘錄》，支持內地職業院校與職訓局開展合作項目，並支持職訓局積極參與粵港澳大灣區特色職業教育園區的發展，以加強粵港職業教育交流，共同培養大灣區技能人才。

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責任編輯：梁凱婷