【ChatGPT】城大ChatGPT同時供8初創免費用　節省申請創業基金時間

▲ 城大協理學務副校長（數碼學習）張澤松（右）及城大資訊總監盧淑儀（左）。（城大提供圖片）

多間大學早前宣布向師生免費提供人工智能聊天機械人ChatGPT軟件，其中城市大學早前公布將於2023/24新學年推出「城大版ChatGPT」（CityU GPT Chatbot）。除了為師生免費提供平台支援教學和行政工作外，校方今日（24日）亦宣布，首階段透過試驗計劃支援城大「HK Tech 300」其中8間初創企業，助其發展打好根基，衝出香港。

城大表示，冀為8間獲選初創企業提供最先進技術，方便他們製作報告，以節省申請其他海外創業基金的時間，加快企業發展，為他們將來衝出香港做好準備。

其中於去年獲得HK Tech 300天使基金的初創企業「Mindlayer」，透過對話式AI平台可按照用家簡單指令，自動偵測目標對象和選擇適合的語調製作文件。該公司創辦人、城大工學院校友繆堅尼表示，城大版ChatGPT有助公司節省成本，更將有助提升公司生產力和營運效率，包括協助公司市場營銷，為社交媒體撰寫帖文和為客戶度身訂造推銷報告，相比以前一日只可撰寫10封推銷電郵，現在以ChatGPT可一日向多達50個客戶進行營銷，並能夠針對不同客戶需求，製作吸引眼球的內容，不論速度和效率都大大提升。

城大亦表示，城大版ChatGPT將免費為師生提供融合科技的學習平台，以支援教學和行政工作，形容平台符合城大網絡安全要求。同時，城大會因應教職員需要提供進階版本的CityU GPT Chatbot，協助其教研和行政工作。

城大校長梅彥昌表示，自生成式人工智能等技術開始普及時，城大已積極探討不同方案，將先進科技應用於教育上，並將繼續善用創新和突破性科技，幫助學生學習。城大協理學務副校長（數碼學習）張澤松說，城大致力培育學生在數碼化技術環境中，成為德才兼備的新世代人才，校方透過運用先進技術，可創建動態學習環境，裝備學生數碼化世代所需技能，及培養他們的創造力、批判性思維及解決問題的能力，為未來做好準備。

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責任編輯：馮琪雅