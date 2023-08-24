  • 29°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 20:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT】都大完成制定使用生成式AI指引　新學年師生可免費用ChatGPT

社會 20:06 2023/08/24

分享：

分享：

熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

都會大學今日（24日）宣布已完成制定使用生成式人工智能（GenAI）指引。（都大提供圖片）

多間大學早前宣布向師生免費提供人工智能聊天機械人ChatGPT軟件，都會大學今日（24日）宣布，已完成制定使用生成式人工智能（GenAI）指引，並會在2023/24新學年為師生提供全面支援和配套措施，包括採用ChatGPT 4.0版本模型開發應用平台，本月起先後免費開放予師生使用。

都大表示，隨著生成式AI急速發展和廣泛應用，上述應用平台分別於8月21日及9月1日，開放予教職員及學生使用，相信善用AI可為大學教育及學習帶來裨益，如有助資料蒐集、分析數據、整理數字及翻譯文章等工作，在各個學術領域提升教與學成效。

校方曾於4月3日向學生發出有關使用ChatGPT公告，籲學生應擁抱用使用ChatGPT或類似工具，希望學生秉持公正、誠信、毅力及創新4項核心價值，明智並負責任地使用，又提醒學生正確引用、學術誠信及驗證來源的重要性。都大亦將為學生安排簡介會，說明GenAI的正確用途、資料引用方法、不當使用方式及相關風險等，以提升學生對GenAI的認知能力和應用技巧﹔校方也會定期檢討及評估政策。

同時，都大正開發以ChatGPT驅動的聊天機械人，解答有關校內圖書館、網上學習系統（Online Learning Environment）及資訊科技服務台（IT Service Desk）的查詢，將於新學年陸續推出，並繼續擴展至大學其他服務範疇。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

Chatbot 香港都會大學 大學教育 大學 網上學習 人工智能 機械人 軟件

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
16:48 2023/07/24
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
【小一叩門】小一派位6月7日放榜 教育局宣布減小一叩門人數
15:52 2023/05/30
【小一叩門】小一派位6月7日放榜 教育局宣布減小一叩門人數