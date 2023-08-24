【ChatGPT】都大完成制定使用生成式AI指引　新學年師生可免費用ChatGPT

▲ 都會大學今日（24日）宣布已完成制定使用生成式人工智能（GenAI）指引。（都大提供圖片）

多間大學早前宣布向師生免費提供人工智能聊天機械人ChatGPT軟件，都會大學今日（24日）宣布，已完成制定使用生成式人工智能（GenAI）指引，並會在2023/24新學年為師生提供全面支援和配套措施，包括採用ChatGPT 4.0版本模型開發應用平台，本月起先後免費開放予師生使用。

都大表示，隨著生成式AI急速發展和廣泛應用，上述應用平台分別於8月21日及9月1日，開放予教職員及學生使用，相信善用AI可為大學教育及學習帶來裨益，如有助資料蒐集、分析數據、整理數字及翻譯文章等工作，在各個學術領域提升教與學成效。

校方曾於4月3日向學生發出有關使用ChatGPT公告，籲學生應擁抱用使用ChatGPT或類似工具，希望學生秉持公正、誠信、毅力及創新4項核心價值，明智並負責任地使用，又提醒學生正確引用、學術誠信及驗證來源的重要性。都大亦將為學生安排簡介會，說明GenAI的正確用途、資料引用方法、不當使用方式及相關風險等，以提升學生對GenAI的認知能力和應用技巧﹔校方也會定期檢討及評估政策。

同時，都大正開發以ChatGPT驅動的聊天機械人，解答有關校內圖書館、網上學習系統（Online Learning Environment）及資訊科技服務台（IT Service Desk）的查詢，將於新學年陸續推出，並繼續擴展至大學其他服務範疇。

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責任編輯：馮琪雅