【同樂運動會】同樂運動會11月於本港舉辦　政府：須遵守香港法律和規限

▲ (同樂運動會網站)

4年一屆的同樂運動會於今年11月3至11日舉行，運動會首次落戶香港，大會估計有2千人進行。運動會期間的開幕禮、閉幕禮及音樂晚會將於伊館舉行。運動會所有項目設金、銀、銅獎，運動項包括羽毛球、劍擊、足球、麻雀大賽、以及馬拉松等。參加者需繳付1500元報名費，參與各個項目。

政府發言人回覆查詢時表示，香港是國際城市，經常有本地、內地或海外單位在香港舉行不同類型的活動。活動不論在甚麼地方舉行，包括私人場地、政府場地或公共空間，都必須遵守香港法律和規限。「同樂運動會」由一個民間組織籌辦，很多活動都在私人場地舉行。政府已通知主辦單位，不論活動在私人地方與否舉行，都必須遵守香港法律和規限。政府處理任何活動的申請，包括使用政府場地或公共空間，都會按法例及相關程序處理，申請人必須按現行規則和程序向相關部門提交申請，部分活動更必須向相關部門申請所需牌照和許可證等。



各部門會嚴格按現行程序和準則處理使用場地或公共空間的申請，並會因應活動的情況，按需要施加條款，包括人群管理、安全措施等。此外，各部門會明確指出及要求須遵守香港法律和各相關部門定下的要求和附加條款等規限，確保活動依法、安全和有秩序地進行。

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責任編輯：陳展棋