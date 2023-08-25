黃大仙民政專員黃智華赴京進修一年 各界筵開43席相送

▲ 黃大仙民政專員黃智華（左三）。（晚會圖片）

新制度下，民政專員掌大權，身兼區議會主席，政界形容如「小特首」。現任黃大仙民政專員黃智華即將赴京研修一年，黃大仙各界昨晚以「歡賀黃智華赴京深造」為由，在九龍灣百樂門國際宴會廳舉辦聯歡晚會。消息指，500多人出席，筵開43席，根據開放予賓客的網站所見，多位地區組織、社團主事者、立法會議員，均為座上客。

▲ （晚宴圖片） ▲ 逾500人出席晚宴。（晚宴圖片） ▼ 點擊圖片放大

黃智華接受報章專訪時透露，他將於9月1日暫別黃大仙區，9月3日起赴京修讀公務員事務局與北京大學合辦的高級公務員公共管理碩士課程，並擔任班長，與其他19名高級公務員同事到北京大學學習一年。

黃智華說，新學年課程目標是培養「知國情 懂世貌 明時局 能前瞻 敢創新」的公務員，讓學員增強國家意識和戰略眼光，提升公共管理綜合領導能力，以及掌握「一國兩制」方針、憲法和基本法，以及國家發展總體和戰略布局。又稱「孩兒立志出鄉關，學不成名誓不還。」期望不負黃大仙區各位鄉親所託，學成歸來，報效國家。

聯歡晚會的照片昨晚在政圈傳閱，有資深建制驚嘆「一個DO僅因赴京受訓一年竟有如此待遇。」擔心此例一開，其他區亦有樣學樣，亦坐實民政專員是「地區皇帝」，冀顧及外界觀感。

過往大多十多圍

另有建制人士話，過往民政專員離任或前往深造，地區人士亦會舉辦歡送晚宴，但最多十多圍，如此大場面還是第一次見，形容「過咗火」。

黃智華於2009年加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括運輸及房屋局、商務及經濟發展局和民政事務總署。他調任黃大仙民政事務專員前為政制及內地事務局助理秘書長。

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