消息：民政專員歡送宴花逾17萬元　麥美娟：唔使咁破費、咁大陣仗

▲ 500多人設宴歡送黃智華。（讀者供圖）

黃大仙民政專員黃智華即將赴京研修一年，各界昨晚以「歡賀黃智華赴京深造」為由，在九龍灣百樂門國際宴會廳舉辦聯歡晚會，500多人出席，筵開43席，引起政圈熱議，大斥「離譜」，官場亦多人認為「過火」。

消息指，昨晚一圍價值約4000多元，合計逾17萬元，不計現場佈置、大會攝影等，據聞是由部分地區人士夾錢。

民政及青年事務局局長麥美娟下午見記者時表示，過往專員調職時，各界夾錢食飯時有發生，不過過去數年因疫情停止。麥美娟稱，估唔到黃大仙民政專員如此受歡迎，稱好多人向其反映黃智華做得好，不捨得他走，甚至有人問可否不調他走。麥美娟認為，歡送會代表他在黃大仙的工作得到市民認同。不過，麥美娟稱：

專員又好，民青局又好，為青年、地區服務是職責所在，如果要表達鼓勵、支持，可能一封信表揚已經足夠，唔使咁破費，唔使咁大陣仗。

麥美娟稱，相信專員已按照公務員守則進行申報。

現場有大會攝影師為昨晚的宴會拍下數百張圖片，不過，相關相片今日下午已被刪除。從之前上載的圖片可見，現場除了雲集各界人士，亦設有留言區為黃智華送祝福。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

有資深建制透露，過往民政專員調職、離任或前往深造，地區人士亦會舉辦歡送晚宴，但最多十多圍，如此大場面還是第一次見。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9