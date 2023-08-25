  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 16:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消息：民政專員歡送宴花逾17萬元　麥美娟：唔使咁破費、咁大陣仗

政治 15:59 2023/08/25

分享：

分享：

熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

500多人設宴歡送黃智華。（讀者供圖）

黃大仙民政專員黃智華即將赴京研修一年，各界昨晚以「歡賀黃智華赴京深造」為由，在九龍灣百樂門國際宴會廳舉辦聯歡晚會，500多人出席，筵開43席，引起政圈熱議，大斥「離譜」，官場亦多人認為「過火」。

消息指，昨晚一圍價值約4000多元，合計逾17萬元，不計現場佈置、大會攝影等，據聞是由部分地區人士夾錢。

民政及青年事務局局長麥美娟下午見記者時表示，過往專員調職時，各界夾錢食飯時有發生，不過過去數年因疫情停止。麥美娟稱，估唔到黃大仙民政專員如此受歡迎，稱好多人向其反映黃智華做得好，不捨得他走，甚至有人問可否不調他走。麥美娟認為，歡送會代表他在黃大仙的工作得到市民認同。不過，麥美娟稱：

專員又好，民青局又好，為青年、地區服務是職責所在，如果要表達鼓勵、支持，可能一封信表揚已經足夠，唔使咁破費，唔使咁大陣仗。

麥美娟稱，相信專員已按照公務員守則進行申報。

現場有大會攝影師為昨晚的宴會拍下數百張圖片，不過，相關相片今日下午已被刪除。從之前上載的圖片可見，現場除了雲集各界人士，亦設有留言區為黃智華送祝福。

點擊圖片放大
+5
+4

有資深建制透露，過往民政專員調職、離任或前往深造，地區人士亦會舉辦歡送晚宴，但最多十多圍，如此大場面還是第一次見。

 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

黃大仙民政專員黃智華赴京進修一年 各界筵開43席相送
今日 11:24
黃大仙民政專員黃智華赴京進修一年 各界筵開43席相送

你可能感興趣

黃大仙民政專員黃智華赴京進修一年 各界筵開43席相送
今日 11:24
黃大仙民政專員黃智華赴京進修一年 各界筵開43席相送
民政及青年事務局 記者 黃大仙 九龍灣 麥美娟 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
16:48 2023/07/24
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
【寵愛Pet Pet】何沛珈演傻氣護士獲好評　棄當護士選港姐成東張女神【多圖】
19:32 2023/08/04
【寵愛Pet Pet】何沛珈演傻氣護士獲好評　棄當護士選港姐成東張女神【多圖】