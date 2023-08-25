【民政專員餞別宴】公務員事務局：不會評論具體個案　惟公務員不應接受過分慷慨、豐厚款待

▲ 黃大仙民政專員黃智華（中間）。（讀者供圖）

黃大仙民政專員黃智華即將赴京研修一年，各界昨晚以「歡賀黃智華赴京深造」為由，在九龍灣百樂門國際宴會廳舉辦聯歡晚會，500多人出席，筵開43席，逾17萬元埋單。

TOPick向公務員事務局查詢是否已知悉有關事件並許可時，相關款待是否屬許可水平時。局方晚上11時回覆稱：

不會評論具體個案。根據公務員事務規例及公務員事務局的相關指引，一般而言，款待本身並非利益，惟公務員不應接受過分慷慨、豐厚或頻密的款待。

20位高級公務員獲挑選到北京大學進修一年，被問到局方挑選標準時。公務員事務局表示，公務員事務局與北京大學合辦公共管理碩士課程的對象是由部門提名有潛質晉升至高層首長級職位的公務員，學員主要為首長級第1至2點及總薪級表第45至49點人員；同時具大學或以上學歷，6年或以上公共管理服務經驗，以及5年或以上正常退休前實際服務期。

公共管理碩士課程為期兩年，學員首年需要全時間在北京大學上課，亦會到內地不同地區進行社會調研；學員第二年回港工作之餘須完成論文方可畢業。

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記者：林曉君