【施政報告】市民關注夜經濟及人才問題　李家超：意見助定政策優次

▲ 市民觀看施政報告地區諮詢會直播。（陳靜儀攝）

行政長官李家超今早率領司局長到沙田官立中學，出席2023年《施政報告》第2場地區諮詢會。夜間經濟續成焦點，將軍澳分區委員會副主席陳志豪建議政府，容許市民在東海岸公園及沙田城門河畔等地區擺攤檔，搞旺夜市經濟，將夜市融入社區。大埔商人蔡先生則建議各區增加特色景點吸引遊客，包括在大埔興建回歸紀念館。

李家超在開場發言時指，過去都能夠感受市民支持他任內首份《施政報告》，他期望新一份《施政報告》可以做到更深和更廣。

除了夜市經濟外，人才問題亦是市民關注的重點。從事人力資源工作的蘇小姐建議政府學習澳門做法，增設特定學科的獎學金，吸引人才來港，而來港人士需承諾留港發展。

有從事航空業的男士發言時則提到，航空業的薪金比較低，導致欠缺足夠人才留在該行業發展。他關注政府留人才的計劃，冀政府改善行業的津貼不足問題，防止人才流失。另有土木工程師提到，近年土木工程師的流失十分嚴重，他希望政府可以加強工作，令更多人才願意留港工作。

李家超回應指，政府正就促進夜間活動經濟進行工作，讓香港旅遊多元發展，市民的所有意見，都值得政府參考。在輸入人才方面，李家超稱，首要照顧的是本地人才及勞工，這涉及長遠問題，政府會就本地人才的培訓，提供良好的出路及機會，令市民覺得在香港可以圓夢，他強調輸入外勞為了解決當前人力需求。

在小組討論環節，人才問題和夜市經濟繼續成為市民關注重點。在食品行業工作的葉先生建議，政府推行「夜市經濟」應先解決人手不足的問題，他希望政府資助企業推行夜間招聘津貼，再要求申請資助的企業向市民提供優惠。

鄉事委員會蘇先生則建議政府向青年人才提供高薪金及長期穩定的發展機會，吸引去了外國的本地人才回流。

另外，鼓勵生育和婦女問題也是今次諮詢會的重點。市民陳先生表示香港是全球生育率最低的地方，他指出在香港生孩子的成本十分高，建議政府推出更多積極的政策，例如提供社區保姆代照顧嬰兒，令更多女士願意生育。也有市民建議政府彈性處理婦女上班時間，增加市場勞動力。

李家超在總結發言時指，市民的意見對政府制定《施政報告》有十分大的幫助，亦可令政府在制定政策時更容易分配優次。除了市民關心的「貼地」及「實際」的民生問題，李家超指經濟發展同樣對香港十分重要。

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記者：戴朗希