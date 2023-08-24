【MIRROR成員】姜濤以全新造型現身《濤》MV　融入太極元素帶出陰陽概念

姜濤最新作品《濤》隨著演唱會曝光後，MV在今日（8月24日）正式推出，姜濤更以全新造型示人，以突出整個MV主題。



他為早前的演唱會，與團隊創作了《濤》這首歌，演唱會上他邀請排舞師梅卓燕為他排舞，成為演唱會最重要的開場部分，讓姜濤與團隊能以舞蹈呈現水之兼容並蓄。

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邀梁業重新排舞

來到今次MV，姜濤找來ERROR的梁業（肥仔）重新排舞，同時從服裝到整個場景，以突顯中國風元素為重點，亦延續演唱會上的視覺效果，以布營造浪濤的效果。

姜濤簡單道出舞步中的特點，道：「其實隻舞裡面有啲Steps都有太極元素喺入面，剛柔並重，帶出陰陽概念。」

具太極元素

今次MV特別以多角度拍攝姜濤與舞蹈員一同跳舞的場面，好讓樂迷可以近距離欣賞到姜濤為這支舞所花的心思之餘，也感受到舞步上如同浪濤的洶湧與柔軟，與演唱會中的強勢登場又會有截然不同的感覺。



為突出整個中國風感覺和太極元素，姜濤這次就連髮型上都作出大改動，以中分、一邊黑一邊金的效果示人，於細節位置亦不放過，為樂迷呈現陰陽，姜濤道：「以前喺髮型上都係單色為主，未試玩咁樣玩，今次好大突破，而且出嚟效果幾好，我好鍾意！」

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