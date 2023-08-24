逾10議員下月伊館開演唱會　特首李家超會現身？

▲ 立會男團過往與「立會梅姐」容海恩參與《粵曲．金區．聚匯聲 Live Band Show》表演。(梁熙fb圖片)

新一屆立法會不乏唱得之人，最初常出現的只是3人「男團」，不過近來愈來愈多「知音」加入，適逢立法會休會期，十多位議員下月8日更將孖歌手登上伊館一展歌喉。據聞特首李家超亦會現身，難道會「開金口」獻唱？

原來，「立會好聲音 星聲sing音樂會」下月8日6時半在伊館開場，10時結束。據悉至少13位立法會議員參與，其中李鎮強打算獻唱樂隊「Beyond」或歌手李克勤的作品；「立會梅姐」容海恩今次選唱《Monica》；管浩鳴將唱羅文金曲；林素蔚或唱《終身美麗》，江玉歡、陳凱欣等亦在列。不過，「男團」成員梁熙則因音樂會與民建聯籌款晚會撞期，未能現身。

官場則派出局長、副局長、政治助理等獻唱，至於李家超會否高歌一曲，則需到時方揭曉。藝人代表則包括歌手龔柯允和海俊傑等。

伊館可容納逾3,000位觀眾，據了解，音樂會門票將會在各區免費派發，但由於數量不少，料屆時在現場會有門票免費派發，市民如有興趣可前往碰運氣。

李鎮強話今次是首次「3員合作」（官員、議員、藝員）獻唱，期望透過歌聲與民同樂慶國慶。陸瀚民則稱，推動夜經濟需多舉辦大型活動，希望市民看完音樂會可以消費刺激夜經濟。

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