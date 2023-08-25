【天氣報告】天文台預計蘇拉繼續於呂宋海峽徘徊數天　稍後或襲中國東南沿岸

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天文台指，一股偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。

熱帶風暴蘇拉昨晚集結在高雄之東南偏東約500公里，預料移動緩慢，於呂宋至台灣以東一帶海域徘徊。

本港地區今日天氣預測。大致多雲，有幾陣驟雨。明日初時局部地區有雷暴，最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩南至東南風。展望隨後兩三日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。下週初天氣酷熱。

天文台預計，一股偏南氣流會在明日為華南沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，週末期間至下週初廣東天色好轉，而沿岸地區風勢微弱，天氣酷熱。預料熱帶氣旋蘇拉會在未來數日於呂宋海峽以東徘徊並逐漸增強，隨後大致移向台灣至中國東南沿岸一帶，但其路徑存在變數。

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責任編輯：陳展棋