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【安老院命案】葵涌安老院兩名9旬院友疑因結怨爭執一 人死亡　警列誤殺案

社會 22:58 2023/08/24

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(資料圖片)

葵涌一間安老院兩名院友日前爭執，其中一名94歲婆婆跌倒送院治理，延至昨日死亡，警方拘捕一名93歲婆婆，案件由原本的傷人案，改列為誤殺。

消息指，有人不滿死者的助行架經常佔用走廊空間，兩人結怨，死者被人用助行架撞跌，導致骨盆骨折，送往瑪嘉烈醫院治理，傷者女兒第二天到醫院探訪時得知事件，向院舍查詢後報案，傷者到昨日凌晨不治。

被捕93歲婆婆獲准保釋，10月上旬向警方報到。警方會安排為死者驗屍，以確定其死因。


 

 

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