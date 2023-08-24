【安老院命案】葵涌安老院兩名9旬院友疑因結怨爭執一人死亡 警列誤殺案 社會 22:58 2023/08/24 分享： 分享： 熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR ▲ (資料圖片) 葵涌一間安老院兩名院友日前爭執，其中一名94歲婆婆跌倒送院治理，延至昨日死亡，警方拘捕一名93歲婆婆，案件由原本的傷人案，改列為誤殺。消息指，有人不滿死者的助行架經常佔用走廊空間，兩人結怨，死者被人用助行架撞跌，導致骨盆骨折，送往瑪嘉烈醫院治理，傷者女兒第二天到醫院探訪時得知事件，向院舍查詢後報案，傷者到昨日凌晨不治。被捕93歲婆婆獲准保釋，10月上旬向警方報到。警方會安排為死者驗屍，以確定其死因。 相關文章 【內地交流】本港與廣東省簽定教育協議 冀增建姊妹學校深化兩地交流 19:05 2023/08/24 【內地交流】本港與廣東省簽定教育協議 冀增建姊妹學校深化兩地交流 【ChatGPT】都大完成制定使用生成式AI指引 新學年師生可免費用ChatGPT 20:06 2023/08/24 【ChatGPT】都大完成制定使用生成式AI指引 新學年師生可免費用ChatGPT 【同樂運動會】同樂運動會11月於本港舉辦 政府：須遵守香港法律和規限 20:23 2023/08/24 【同樂運動會】同樂運動會11月於本港舉辦 政府：須遵守香港法律和規限 【日本核污水】政府公布日本進口水產檢測情況 進口和本地水產及水質均正常 21:05 2023/08/24 【日本核污水】政府公布日本進口水產檢測情況 進口和本地水產及水質均正常 你可能感興趣 【內地交流】本港與廣東省簽定教育協議 冀增建姊妹學校深化兩地交流 19:05 2023/08/24 【內地交流】本港與廣東省簽定教育協議 冀增建姊妹學校深化兩地交流 【ChatGPT】都大完成制定使用生成式AI指引 新學年師生可免費用ChatGPT 20:06 2023/08/24 【ChatGPT】都大完成制定使用生成式AI指引 新學年師生可免費用ChatGPT 【同樂運動會】同樂運動會11月於本港舉辦 政府：須遵守香港法律和規限 20:23 2023/08/24 【同樂運動會】同樂運動會11月於本港舉辦 政府：須遵守香港法律和規限