【綠葉王】75歲秦煌疑正式離巢TVB　效力44年演周伯通成經典

▲ 75歲秦煌疑正式離巢TVB！

75歲的「綠葉王」秦煌疑正式離巢TVB！事關近日TVB官網藝員名單上已不見秦煌的名字，他在TVB參演的上一部劇集是2022年播出的《青春不要臉》。

【綠葉王】秦煌兩年前暈倒跌斷右手 74歲「老頑童」身型清減瘦逾30kg

演周伯通深入民心

秦煌早年曾為佳視藝員，於1979年加入TVB，曾參演《天龍八部》、《大運河》、《卡拉屋企》、《阿SIR早晨》等近180部TVB劇集。

要數其深入民心的角色是「老頑童」周伯通，他曾4度在電視劇中飾演這一個角色。

另外，他曾在今年年中現身ViuTV劇集《極度俏郎君》，令網民感驚喜。

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曾跌傷入院

在2020年11月1日，秦煌擬在TVB電視城出席《踩過界II》記者會，可是中午在電視城時突然暈倒在門口，更需要4名保安人員扶上輪椅。

秦煌當時表示心臟不舒服，其後送往醫院，需留醫並在翌日進行手術。

秦煌在電視城跌倒時撞傷右手，並由保安即場為他包紮，敬業的秦煌還想繼續參與宣傳，但最後終由救護車送往醫院檢驗。

出事前體重近280磅，秦煌指醫生沒叫他戒口，「但我反而不多喜歡吃東西，以前好鍾意食嘢，而家吃少了。」

秦煌受傷後4個月報平安，他笑言自己已瘦了「幾廿磅」，但不知磅數，希望維持現有磅數就可，他又笑言因為曾度腰圍，故知道自己瘦了。」

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