【香港小姐】岑杏賢遊泰晒Fit爆身材　碩士港姐不追名牌追知識

岑杏賢最近飛往泰國布吉旅行,換上紅色一件頭泳衣的她大晒Fit爆身型,依然索爆!

現年34歲的岑杏賢育有一名兒子,已為人母的她身材沒有走樣,令人羨慕。

【星級靚媽】岑杏賢夫婦往溫哥華度蜜月 享受二人世界天天與囝囝FaceTime

索爆人母

岑杏賢於IG分享旅遊點滴,照片中的她對鏡頭回眸一笑,狀態不錯。

Spending morning by the pool and flying off this afternoon ✈️

Until next time Phuket 🥰🔋👩‍❤️‍👨🌴🍹