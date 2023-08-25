【香港小姐】岑杏賢遊泰晒Fit爆身材　碩士港姐不追名牌追知識

▲ 岑杏賢超索！

岑杏賢最近飛往泰國布吉旅行，換上紅色一件頭泳衣的她大晒Fit爆身型，依然索爆！

現年34歲的岑杏賢育有一名兒子，已為人母的她身材沒有走樣，令人羨慕。

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索爆人母

岑杏賢於IG分享旅遊點滴，照片中的她對鏡頭回眸一笑，狀態不錯。

Spending morning by the pool and flying off this afternoon ✈️

Until next time Phuket 🥰🔋👩‍❤️‍👨🌴🍹

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選港姐入行

岑杏賢於2012年參加《香港小姐競選》並奪得「最上鏡小姐」、「最佳首飾演繹大獎」及「時尚目光獎」，其後入行成為TVB藝員。

好學不倦的她於2014年考獲理工大學諮商與輔導文學碩士學位，之後一邊發展演藝事業，一邊兼職做心理輔導師。

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2020年，岑杏賢宣布與任職金融界的圈外男友Kelvin結婚，翌年誕下兒子榮升人母，並決定離開TVB。

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