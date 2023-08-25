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【最後道別】15歲少年心肺衰竭被搶救　臨終前索要紙筆寫4字遺言向父母道別

兒童健康 10:51 2023/08/25

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15歲少年臨終前寫下4字遺言，向父母作最後道別。

看著一條年輕生命消逝，令人心痛不捨。台灣有醫生近日於電視節目中分享，一名15歲少年因病導致心肺衰竭，在醫生急救期間要求紙筆，吃力地寫下4字遺書，令醫護人員和父母淚崩。

台灣前台大重症專科醫生許富舜，近日在電視節目《健康2.0》中分享，加護病房會遇到很多事情，他憶述曾有一名15歲少年，因患紅斑性免疫性疾病，導致心肺衰竭，其後更出現需要急救的情況。

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醫生一邊做心肺復甦，一邊看到孩子眼淚從眼角滑出，並看到他的手一直比出「寫」的手勢，猜想他可能有事想說，於是便請人把紙筆放在他手上。孩子一邊接受急救，一邊寫出「謝謝」兩個字，而第二個謝字甚至寫不清楚。

期間醫生一度想暫停搶救，讓孩子可以完整表達，但一停下來心跳就急速停下，小朋友的手仍緊握著筆，醫生只能繼續做心肺復甦，最後見到孩子吃力地寫了「再見」兩字。

搶救了2小時，孩子和媽媽說了再見才離開。醫生回想這名病人臨終之際前的舉動，看著孩子眼睛從一開始還可以轉動，到後來沒力氣，最終帶著父母的愛離開。

真的很感人，非常不捨。

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責任編輯：王明芳

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