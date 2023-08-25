【東張西望】 受福島排核污水影響　日式食肆商鋪出招迎戰【有片】

▲ 福島第一核電站經處理的放射性污水排入太平洋，本港的日式餐廳、店舖有何對策？

日本在昨日（8月24日）將福島第一核電站經處理的放射性污水排入太平洋，香港在昨日起禁止日本十個都縣的水產進口。

在實施的第一天，《東張西望》的黎寬怡（貓仔）與梁菁琳分別走訪日式餐廳、售賣日本食品的店舖，看看情況如何！

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▲ 日式餐廳負責人林先生：「會改用其他地方嘅水產。」（影片截圖）

餐廳負責人：改用其他地方嘅水產

有一間位於尖沙咀的日式餐廳，午市的入座率明顯下跌，負責人林先生指：「今日下午可能得三、四成客，平時有七、八成，其實措施未嚟之前，我哋已經知道咗呢個消息有成年嘅時間，都作出咗部署、安排。」

他續說：「會改用其他地方嘅水產。都有客人有呢一個問題（對食物來源地有所顧慮），員工會好清晰解釋（食材）來源地喺邊度。」

有市民表示：「日本起碼會注重品質，我夠膽食，我仍然會照食。」

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有餐廳與供應商密切溝通

而另一間日式餐廳的午市入座率達過往的水平，或許因為餐廳的水產來自北海道、九州。

餐廳主廚表示餐廳暫時也尚未受影響，並指未來也要視乎政府禁令的發展，以作出相應的措施，並與供應商密切溝通。

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購入核輻射測試儀器

至於售賣日本水果與海產的店舖，又有沒有受影響呢？

該店過往曾以受影響的宮城生蠔，現時就改為從北海道入貨。負責人鄭先生指早為顧客準備核輻射測試儀器，讓他們可隨便使用。

鄭先生稱暫時未能估計日本排放核廢水對店舖生意的影響，會否再入貨需再作觀望，或會引入其他縣或特別的水產。

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