  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】 受福島排核污水影響　日式食肆商鋪出招迎戰【有片】

娛樂 11:51 2023/08/25

分享：

分享：

熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

福島第一核電站經處理的放射性污水排入太平洋，本港的日式餐廳、店舖有何對策？

日本在昨日（8月24日）將福島第一核電站經處理的放射性污水排入太平洋，香港在昨日起禁止日本十個都縣的水產進口。

在實施的第一天，《東張西望》的黎寬怡（貓仔）與梁菁琳分別走訪日式餐廳、售賣日本食品的店舖，看看情況如何！

【東張西望】年邁唐狗被控制活動範圍+飲水量　狗主怕老狗失禁終決定棄養【有片】

日式餐廳負責人林先生：「會改用其他地方嘅水產。」（影片截圖）

餐廳負責人：改用其他地方嘅水產

有一間位於尖沙咀的日式餐廳，午市的入座率明顯下跌，負責人林先生指：「今日下午可能得三、四成客，平時有七、八成，其實措施未嚟之前，我哋已經知道咗呢個消息有成年嘅時間，都作出咗部署、安排。」

他續說：「會改用其他地方嘅水產。都有客人有呢一個問題（對食物來源地有所顧慮），員工會好清晰解釋（食材）來源地喺邊度。」

有市民表示：「日本起碼會注重品質，我夠膽食，我仍然會照食。」

最新影片推介：麥詩敏麥訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播

有餐廳與供應商密切溝通

而另一間日式餐廳的午市入座率達過往的水平，或許因為餐廳的水產來自北海道、九州。

餐廳主廚表示餐廳暫時也尚未受影響，並指未來也要視乎政府禁令的發展，以作出相應的措施，並與供應商密切溝通。

點擊圖片放大
+4
+3

購入核輻射測試儀器

至於售賣日本水果與海產的店舖，又有沒有受影響呢？

該店過往曾以受影響的宮城生蠔，現時就改為從北海道入貨。負責人鄭先生指早為顧客準備核輻射測試儀器，讓他們可隨便使用。

鄭先生稱暫時未能估計日本排放核廢水對店舖生意的影響，會否再入貨需再作觀望，或會引入其他縣或特別的水產。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東張西望】劏房戶苦候公屋9年終獲派順利邨　豈料原來是凶宅【有片】
10:15 2023/08/17
【東張西望】劏房戶苦候公屋9年終獲派順利邨　豈料原來是凶宅【有片】
【東張西望】獨居長者領綜援卻沒錢開飯　曾借錢致被追債與家人斷聯多年【有片】
11:30 2023/08/21
【東張西望】獨居長者領綜援卻沒錢開飯　曾借錢致被追債與家人斷聯多年【有片】
【東張西望】三女指控星級攝影師胸襲摸臀強吻　曾為陳瀅Ali龔嘉欣多名女星影相【有片】
11:17 2023/08/22
【東張西望】三女指控星級攝影師胸襲摸臀強吻　曾為陳瀅Ali龔嘉欣多名女星影相【有片】
【東張西望】為女兒索償120萬元醫療費被拒　保險公司堅持不受理唔肯賠
09:52 2023/08/23
【東張西望】為女兒索償120萬元醫療費被拒　保險公司堅持不受理唔肯賠
【東張西望】年邁唐狗被控制活動範圍+飲水量　狗主怕老狗失禁終決定棄養【有片】
11:22 2023/08/23
【東張西望】年邁唐狗被控制活動範圍+飲水量　狗主怕老狗失禁終決定棄養【有片】
【東張西望】保安偷瞓覺被揭發禁錮業主　有法團撐腰偷懶人工仲三級跳?
10:02 2023/08/24
【東張西望】保安偷瞓覺被揭發禁錮業主　有法團撐腰偷懶人工仲三級跳?

你可能感興趣

【東張西望】劏房戶苦候公屋9年終獲派順利邨　豈料原來是凶宅【有片】
10:15 2023/08/17
【東張西望】劏房戶苦候公屋9年終獲派順利邨　豈料原來是凶宅【有片】
【東張西望】獨居長者領綜援卻沒錢開飯　曾借錢致被追債與家人斷聯多年【有片】
11:30 2023/08/21
【東張西望】獨居長者領綜援卻沒錢開飯　曾借錢致被追債與家人斷聯多年【有片】
【東張西望】三女指控星級攝影師胸襲摸臀強吻　曾為陳瀅Ali龔嘉欣多名女星影相【有片】
11:17 2023/08/22
【東張西望】三女指控星級攝影師胸襲摸臀強吻　曾為陳瀅Ali龔嘉欣多名女星影相【有片】
梁菁琳 黎寬怡 娛樂人物職業 東張西望 網絡熱話 食用安全 TVB 綜藝節目 日式料理 福島

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
16:48 2023/07/24
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
雲浩影《無以名狀的痛》用自身經歷鼓勵同道人　Cloud齊面對迷惘期：唔使怪責自己
17:24 2023/08/02
雲浩影《無以名狀的痛》用自身經歷鼓勵同道人　Cloud齊面對迷惘期：唔使怪責自己