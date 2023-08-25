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【搶鹽潮】福島核廢水排海引發「盲搶鹽」　澳門超市貨架一掃而空

健康 10:40 2023/08/25

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福島核廢水排海引發「盲搶鹽」，澳門超市貨架一掃而空。

日本昨日（24日）起將福島核廢水排入大海，多地掀起搶鹽潮。在澳門，有不少民眾到超市搶購食鹽，貨架被一掃而空。澳門政府強調，食鹽供應充足，呼籲市民無需搶購。

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有澳門網民在Facebook群組分享，當地搶購食鹽的情況，可見超市內本來擺放食鹽的貨架空空如也，亦有人拍到，有市民一次購買十多包食鹽。

帖文一出隨即引起熱論，有網民不解為何要搶購食鹽，又想起2011年日本大地震後引發的盲搶鹽事件，「上次搶個批食晒未？」、「真識未雨稠鹽」、「腎科醫生好忙」、「驚第日買啲鹽有輻射，所以趁現在嗰啲冇所以買多啲」、「我見到有人掃咗20包」。

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澳門經濟及科技發展局表示，已與當地供應商了解食鹽供應狀況，供應商均表示目前食鹽供應穩定及存貨充足，貨源穩定。當局呼籲市民保持理性，切勿輕信謠言。

當局又指，根據有關資料顯示，澳門目前食鹽儲存量超逾19萬公斤，存量足夠全澳市民37天的應用，供應商亦將持續進行採購。

經科局表示會密切關注有關情況，持續到市面巡查，嚴厲打擊抬高價格及囤積居奇的行為，以確保澳門民生物資的供需秩序維持正常，保障市民消費權益。

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責任編輯：羅嘉欣

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