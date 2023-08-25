【周末好去處】茶果嶺海濱公園打卡遊　海濱空間+園景平台睇維港靚景

▲ 佔地1.8萬平方平的茶果嶺海濱公園。

為配合東九龍未來發展而建造的茶果嶺海濱公園，將於本周六及日（26日至27日）舉辦連串活動，設有新興運動、攤位遊戲和定向打卡位，鼓勵大眾探索公園設施、加深大眾對維港海濱公共空間和渠務署改善河道工程的認識，為大眾帶來全齡傷健共融的海濱新體驗。

茶果嶺海濱公園佔地1.8萬平方米，設有海濱空間和園景平台，景觀開揚，能眺望維港及啟德郵輪碼頭，成為最大的賣點。

▲ 主題區之一：水及天空，有小朋友最鍾意的滑梯及樹屋。

前者位於觀塘污水泵房上蓋，設有休憩及健體設施、兒童遊樂設施、草地、桌椅、有蓋設施和多功能活動空間，市民亦可帶同繫上牽繩的寵物在此野餐和運動，而公園則是欣賞維港日落和夜景的好地方。

5個主題區

園景平台採用「好玩自然」為設計概念，設有五個主題區，包括空氣、大地、天空、陽光及水五個自然元素，以不同的遊樂裝置和設施作為連結。場內提供15個不同遊樂體驗，合共超過60組遊樂設施，如攀爬地貌、鞦韆、風車、兒童跑步徑、渠管迷宮、滑梯和樹屋，十分適合家長帶同小朋友來放電，公園亦設有嬰幼兒空間和無障礙設施，以達至傷健共融。

▲ 園景平台可無遮擋睇維港海景。

此外，公園內設置三種新興活動供遊樂，包括有芬蘭木棋、巨型健球及足球飛鏢，適合跟朋友組隊一同玩樂，現時公園亦會邀請專業教練指導參加者試玩這三個新興運動，有興趣市民可到預先於https://forms.gle/VdH2mcvJzdBsWZzP9報名參加。?

探索維港海濱空間

活動當日將設有四個攤位遊戲，讓大眾認識茶果嶺海濱公園和維港六大海濱共享空間：包括堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、銅鑼灣「活力避風塘主題區」、炮台山「東岸公園主題區」和荃灣海濱長廊。

▲ 另一主題區：大地及空氣，並有幼兒天地及風車裝置。

為鼓勵大眾探索茶果嶺海濱公園的設施及地標，大會亦會設計五大定向打卡位。每日首100位完成指定活動（即場內的新興運動、攤位遊戲和於定向打卡位打卡）並集齊指定紀念印章的參加者可換領小禮物。

▲ 大地及天空主題區，有渠管迷宮可玩。

「快見成效」將同時開放

此外，活化翠屏河項目的翠屏海濱和觀塘渡輪碼頭旁的觀塘行動區「快見成效」項目，將於8月底同時開放，並串連觀塘及茶果嶺，成為總長約1.7公里的海濱。

▲ 休憩及健體設施，可讓大人小童一同做運動。

翠屏海濱的跨河通道設有高低不一的觀景平台，建築師透過富層次感的橋身設計和玻璃圍欄，同時設有海景座位及小桌子，讓市民欣賞維港景色。天橋柱身上色彩鮮明的插畫，展示翠屏河和周邊地區在不同年代的特色，大眾亦可透過擴增實境流動應用程式，了解觀塘區的歲月變遷。

記者:陳家昌