【正能量】坐輪椅31年未影響創業決心　科企CEO澤邊芳明以科技改變命運

▲ 現年50歲的澤邊芳明，因意外致身體癱瘓，卻無損他矢志助人的鬥志。

AI、XR、VR……，科技每日不斷演變，有人可能擔心工作日後會被取代，但困難和挑戰總是用來克服的。

現年50歲的澤邊芳明，31年前他因意外導致頸椎損傷，自此要坐輪椅生活，但他憑無比毅力，開拓個人科技製作公司的事業，並曾任東京奧運及殘奧會顧問，矢志以科技改善傷殘人士的生活，甚至把創意融入藝術領域。

現任科技創意綜合製作公司1→10, Inc.（one to ten）創辦人及社長的澤邊芳明，近日受邀來港出席講座活動，並推廣現於澳門舉行的「藝文薈澳」（Art Marco）中的《京都館：協同節奏》展覽，其公司有份參與其中一幅展品「彩金魚」的科技創意部分。

▲ 現於「藝文薈澳」的《京都館：協同節奏》展覽，由澤邊芳明公司參與科技創意的展品「彩金魚」。

澤邊芳明解說：「日本人自古時已很喜歡金魚，欣賞其身上的色彩斑爛，亦跟日本四季分明的景色十分相近，如京都的夏天和冬天的溫度變化便很大，日本人很能享受這種大自然的挑戰，藝術家以此作為靈感，利用金魚的色彩，配合光影投射呈現顏色的多元性，希望入場欣賞的觀眾能感受日本人對色彩的感覺。」

交通意外改變人生

澤邊芳明於2012年創立one to ten，其中一個願景便是透過科技去推動藝術發展。「21世紀以後，許多新科技出現，令我們有更方便和自動化的生活，同時也令人們有了更多的自由時間，可以做自己想做的事，有些人可能因此把時間放在玩樂，甚至沉迷賭博，因此散盡錢財。所以我希望透過科技和藝術，重新吸引人對優質生活的好奇心，能夠欣賞更多日本文化美好的精髓。」

他表示公司名稱one to ten，便是盼望透過科技創意，令生活價值提升到滿分，讓人生過得更加精采。

▲ 他曾先後擔任東京奧運和殘奧會的顧問等多個職務，推動傷殘運動的普及。(圖片:Twitter)

就讀於京都工藝纖維大學的他，本來從沒想過會投身科創行業，1992年4月他讀大學期間，駕電單車時不幸遇上意外，身體因此癱瘓無法行走。經歷兩年半的康復訓練後，他重回大學並改為修讀程式編寫。

他憶述當年的意外改變了人生。「如果沒有發生這件事，可能我以後都只是一個普通上班族。約在1995年互聯網的出現，讓我在受傷後為人生找到方向，因為網絡讓我（思想）有很大的自由，能跟世界作溝通，所以我希望藉着科技工作，同樣給予別人有自由和色彩的世界。」

跟香取慎吾殘奧合作

在學期間，他已創立了設計公司開展個人事業，之後逐步擴大公司活動範圍，不僅提供廣告創作，並包括物聯網、機器人技術和空間設計等。另一方面，他亦十分關心社會共融議題，並透過科技期盼可以改變社會。澤邊解釋：「因為我本身是傷殘人士，生活上得到很多人的幫助，到自己有能力，也想回饋社會，以科技去作出貢獻。」

▲ 2015年，曾跟香取慎吾（上排右三）合作，為殘奧會設計巨型壁畫。（影片截圖）

他曾擔任東京奧運會和殘奧會組織委員會顧問等多個重要職務，2015年他擔任殘奧會支援中心的綜合創意總監，期間並邀請了香取慎吾為中心創作壁畫。

澤邊憶述：「當時我們公司負責殘奧會辦公室設計和標語創作，因合作的公益財團跟SMAP相熟，知道香取先生很喜歡繪畫，適逢我們正好需要一幅巨型壁畫，便邀請了他擔任畫家，創作推動傷殘運動的信息，最難忘香取每日在工作後便來到中心繪畫，有時更會畫到通宵，十分感激他的付出。」

▲ 香取慎吾為殘奧會設計巨型壁畫。（影片截圖）

另外，2017年他為了促進殘障運動的普及，發表名為Cyber Wheel X虛擬現實賽事，讓人們體驗輪椅公路賽，同年亦推出Cyber Boccia，通過娛樂為殘障人士的博彩運動提供資金援助。

AI不能取代藝術家

近年其公司積極推動科技跟運動、藝術等傳統文化結合的項目，如在2020年跟歌舞伎演員市川海老藏共同創立募資平台，支持傳統工藝和生產者。他相信隨着科技演變及普及，未來會令藝術拍賣及展覽生態作出改變。

▲ 他曾提出「POSITIVE SWITCH」概念，作為里約2016年殘奧會閉幕式旗幟交接儀式主題。（圖片:Twitter）

澤邊以科創企業者的身份分析：「有些藝術家會對AI人工智能出現感到恐懼，事實有些表演形式的確會被取代，但我認為藝術最重要是視野和思想，以後的藝術家可能要變得像哲學家，找出對人生的問題和答案，這些屬於思想領域的東西是不能取代的。」

作為一家公司的領導人，澤邊認同要有實力才可在行業中生存，故自己曾不肯輕易示弱。

▲ 澤邊芳明是次來港，也被問及會否考慮把公司在香港上市，他便指會認真觀察市場。(攝影:湯致遠)

「以前我不想別人知道我的弱點，就算身體不舒服，都不想依靠別人，後來明白到即使社長也不會永遠是強者，需要大家同心協力。作為一個團隊，只要有清晰的方向，大家就會朝着目標去行。我會形容自己像一個腸臟，確保身體不會消化不良，能夠讓各部分暢通無阻，彼此互相幫忙，才可以達成目標。」

記者:陳家昌

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