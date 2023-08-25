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【機票優惠】新航啟航香港65年推連串優惠　飛澳歐峇里逾30地票價$1,765起

社會 10:36 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

新航啟航香港65年推連串優惠，飛澳歐峇里逾30地票價1,765港元起。（新航提供）

為慶祝新加坡航空啟航香港65週年，新航推出票價、哩程獎賞及旅遊禮遇，包括二人同行來回4地經濟艙票價1,605港元起；超過30個目的地的商務艙、優選經濟艙和經濟艙票價優惠；新航會員預訂由香港出發機票可賺取更多哩程，每次購買機票同時有一次抽獎機會，頭獎獨得25萬哩程。

限時3日特惠由8月25至27日，選購新航在2024年6月前出發從香港到新加坡、檳城、吉隆坡及登巴薩（峇厘島）的二人同行來回經濟艙票價。詳情：

地區/國家票價（最少兩人同行， 經濟艙）
新加坡1,605港元起
吉隆坡1,875港元起
檳城2,435港元起
登巴薩2,495港元起

65週年優惠在2023年8月25日至9月10日間，新航將推出飛往東南亞、馬爾代夫、歐洲和澳洲超過30個目的地的商務艙、優選經濟艙和經濟艙票價優惠。部分票價如下：

地區/國家票價（經濟艙）出發日期
新加坡1,765港元起2023年9月1日至2024年6月30日
東南亞 （除峇里島外）2,260港元起
峇里島2,635港元起2023年9月1日至2024年5月22日
馬爾代夫5,805港元起2024年1月1日至6月13日
印度4,010港元起2023年9月1日至2024年6月30日
澳洲4,015港元起2024年2月14日至6月30日
歐洲4,785港元起2024年5月1日至31日

賺取更多哩程：額外50%獎賞及65萬大抽獎

新航KrisFlyer會員只需登入singaporeair.com或SingaporeAir行動App並預訂新航由香港出發之機票，便可：

賺取50%額外KrisFlyer哩程

由8月25日起至2023年9月10日，每段合資格旅程將獲得50%額外KrisFlyer哩程。

參加65萬KrisFlyer哩程大抽獎

由8月21日起至2023年9月10日，每次購買機票即有一次抽獎機會。參加次數不限。新航共送出650,000KrisFlyer里程，得獎者可獨得其中250,000KrisFlyer哩程。

  • 頭獎（名額1名）250,000KrisFlyer哩程
  • 二獎（名額2名）102,500KrisFlyer哩程
  • 三獎（名額3名）65,000KrisFlyer哩程

在優惠期間新航顧客也可享下列禮遇：

  • 9月10日前預訂由香港出發前往指定目的地的機票，可換領ClubSim亞太區7日抵玩套餐、新幣30元KrisShop禮券代碼及新加坡環亞機場貴賓室5小時通行證
  • 在新航旅行體驗平台Pelago上首次預訂節目可獲30%的優惠
  • 下載Kris+並以專屬優惠碼註冊，可賺取新幣8元Kris+獎賞讓您在新加坡時使用。

有關週年優惠連環賞詳情，可參閱新航官網singaporeair.com或SingaporeAirApp。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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