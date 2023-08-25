【開心速遞】葉蒨文發文反擊忽然富貴傳聞　分享以最慳方法打造全身造型

憑TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演島大女神「Candy」而成功入屋的葉蒨文（Sophie），早前拍戲被指阻街，隨後解釋：「劇組拍劇會申請咗㗎，相關部門批咗先可以拍。」

近日她晒出坐在私家車的片段，見Sophie穿上露肩晚裝，悉心打扮，又對鏡頭放電，果然夠迷人。

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澄清忽然富貴傳聞

之後有報道指她忽然富貴，對此，Sophie發文反擊，指自己只是乘搭Uber，又指當日全身的造型只是900元，就連化妝整頭都是自己弄，故她將節省的錢放在乘搭Uber。

她又歡迎大家留言作時裝交流，並表示「Miss Candy 教你如何用Grad Din 價出席大場面，簡約實惠而不失禮。」

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名校出身

葉蒨文（Sophie）不但外貌出眾，成績也十分優異。中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格。

其後遠赴英國入讀名牌大學Kingston University，修讀服裝設計系學士學位，陳奕迅也是在該校畢業。

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港姐入行

2016年她參加《香港小姐競選》後順理成章加入TVB，並入讀為期3個月的演藝進修班。之後獲安排加盟處境劇《愛·回家之開心速遞》，憑「島大女神Candy」一角成功入屋。

在2020年，她於《使徒行者3》不乏泳裝及濕身性感場面，其中出水芙蓉一幕更令觀眾印象深刻。

Sophie在2021年初改簽經理人合約做「親生女」，同年底獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。

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