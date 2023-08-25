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【香港小姐】林鈺洧被封「性女」致形象受損　梁超怡已為慧妍雅集新會員

娛樂 12:19 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

上屆港姐冠軍林鈺洧尚未加入慧妍雅集。

上屆港姐冠軍林鈺洧被指因「性女」形象深刻以致不符合香港小姐形象，因而未獲邀請加入慧妍雅集。

有指上屆亞軍許子萱及季軍梁超怡均獲劉倩婷邀請入會，不過許子萱未有太大意願入會，而梁超怡則已獲確認為新會員。

【香港小姐】2022年三甲港姐是非多　林鈺洧+許子萱+梁超怡談應對方法　

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被封「性女」形象受損

林鈺洧去年參選港姐時已有不少負面新聞，她被指曾大爆自己的床史，因而被封為新一代「性女」，形象受損。

有指她因為不符合港姐形象以致沒被邀請加入慧妍雅集，時任會長劉倩婷則指未有收過林鈺洧的申請及推薦，因此她才沒有加入慧妍雅集。

【不可能任務】港姐冠軍林鈺洧揼釘獲阿Sir大讚　Denice認有天賦：可以轉行

黎諾懿太太李潔瑩為新任會長。（IG圖片）

劉倩婷歡迎林鈺洧申請

據悉林鈺洧一直渴望加入慧妍雅集，但大部分會員於開會投票時表示不邀請她入會，且認為並非每位港姐冠軍都會符合入會標準。

有指許子萱及梁超怡都被劉倩婷邀請入會，惟許子萱未有太意願加入，因此只有梁超怡獲確認為新會員。

梁超怡獲確認為新會員。（IG圖片）

劉倩婷指尚未收到林鈺洧的申請，並表示歡迎大家申請入會。

此外，劉倩婷即將卸任會長一職，新任會長將由黎諾懿太太李潔瑩擔任。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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