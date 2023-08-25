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【網絡熱話】港女燈位不慎踩中阿叔　即時縮腳道歉竟被推出馬路

健康 12:09 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

港女燈位不慎踩中阿叔，即時縮腳道歉竟被推出馬路。

不慎踩到人竟被推出馬路！有港女近日於網上發文大呻，日前在馬路燈位等紅燈時，不小心踩中一名大叔的腳，當下即時縮脚並向對方道歉，未料卻被大叔推出馬路，還不停罵她「黐線」。由於當時女事主未反應過來，事後才回想起問題嚴重，後悔當時未有出聲反擊。

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該名港女22日於Dcard討論區以「今日唔小心踩到阿叔畀佢推出馬路」為題發文，指日前約了朋友外出，在等紅燈時碰巧相遇，樓主隨即走近打算叫住朋友。期間她不慎踩到一名大叔，「嗰刻已經條件反射直縮同埋講sorry」，未料竟被對方推出馬路，

推完仲要口噏噏講話「黐線，無啦啦踩埋嚟」。

由於事發突然，樓主當時反應不及，覺得自己踩到人有錯在先，事後十分後悔自己當時未有反擊。

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛留言「黐線」，幸好樓主沒事。樓主則指，「今次我唔出聲，下次佢又推人出馬路，萬一出咗事佢就死梗」、「如果出咗事佢點都係過失殺人」；還有網民建議樓主下次要注意安全，或者可以報警。但亦有人指出，大叔可能也是條件反射，「合理，但係唔係推出馬路」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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