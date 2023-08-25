【超市優惠】惠康萬寧7-11本周優惠 焦點：買4支指定牙膏送總值$209.9禮品
社會 10:54 2023/08/25
本周超市優惠，焦點有惠康買4支指定高露潔單支裝牙膏，$168起/4支，送總值$209.9禮品、買2盒指定月餅，送紅酒及8倍yuu積分；萬寧指定自家品牌保健產品買1送1；7-Eleven Häagen-Dazs迷你杯（各款，不包括日本版）$90／5件。
惠康優惠：優惠期: 25/08/2023 – 31/08/2023
- 總統牌各款片裝芝士，$65/3包
- 指定罐頭、即食麵、醬油，$20/件
- 買2盒指定月餅，送紅酒及8倍yuu積分
- 買任何常溫飲品滿$60，送$10票尾現金券
- 維達金裝3層衛生紙10卷裝，$61.8/2 條，送紙手巾
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優惠期: 25/08/2023 – 27/08/2023 （只限3天）
- Dreyer’s 各款皇牌家庭裝雪糕/4支裝雪條，折實$90/3件
旋風激抵優惠 - 激抵大贈送（優惠期: 25/08/2023 – 31/08/2023）
- 買4支精選高露潔單支裝牙膏，$168起/4支，送總值$209.9禮品
萬寧優惠：（優惠期：25/8/2023 - 31/8/2023)
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多款保健、沐浴及女性衛生護理產品現正進行買1送1優惠。
- 指定萬寧自家品牌保健產品買1送1
- 指定沐浴產品買1送1
- 指定女性衛生護理產品買1送1
- 指定口腔護理產品買1送1
- 指定護膚產品買1送1
7-Eleven優惠：
- 【$7.5／件】利賓納黑加侖子軟糖20粒裝（各款）（優惠期：23/8/2023 – 29/8/2023）
- 【$8.5／支】道地蜂蜜綠茶 / 蘋果綠茶 / 檸檬綠茶 / 柑桔檸檬 / 橙紅茶 / 荔枝紅茶 / 巨峰提子紅茶 / 草莓綠茶 / 青梅綠茶 / 蜜桃綠茶500毫升膠樽裝（優惠期：23/8/2023 – 29/8/2023）
- 【$33／3罐】藍妹啤酒 / 清啤500毫升大罐裝（優惠期：23/8/2023 – 29/8/2023）
- 【$90／5件】Häagen-Dazs迷你杯（各款）（不包括日本版）（優惠期：25/8/2023 – 29/8/2023）
- 【$57／8支】雀巢甜筒（各款）（優惠期：25/8/2023 – 29/8/2023）
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責任編輯：陳麗娜