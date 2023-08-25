【Netflix劇集】《假面女郎》內容踩界掀熱話　李寒星神還原醜女雙面人生

▲ 《假面女郎》衝上熱播榜首

Netflix近日播出迷你韓劇《假面女郎》，因內容尺度大、題材踩界，在韓國列為19禁，卻因此備受注目，上周劇集上架後，即成香港Netflix熱播榜冠軍。

當中最大賣點，是女主角「金貌美」，同時由三位女演員合演不同時期，由樣子平凡上班族，到中年成為階下囚，再靠整容成為絕色美女，對社會作出大報復，被不少網民譽為今年神劇之一。

▲ 女主角戴上面具，在網絡上另尋滿足感。

神還原醜女外表

改編自韓國同名網漫的《假面女郎》，講述外貌平庸，卻擁有嬌人身材的上班族「金貌美」，日間極度自卑，又因樣子受辦公室歧視，到晚上她戴上面具，做網上直播，大騷性感舞姿，跟網民打情罵俏，大膽出位，成為人氣主播。

她在遊走日與夜兩個身份，後來她捲入「假面女郎殺人事件」，自此改變了人生，更因此入獄，最後改頭換面，以另一身份，繼續開展她計劃中的人生。

▲ 李寒星神還原女主角樣貌。

劇集其中一個噱頭，是最初可稱為醜女的「金貌美」，究竟可由甚麼演員擔任，因為韓國找美女容易，要有一個平凡又識演戲的年青女演員反而困難，劇組也一直沒有公開演員，直至開播前才在記者會上公開這位演員的盧山真面目。

在過千位試鏡中脫穎而出的李寒星，扮演劇中女主角未整容前的容貌，竟然跟漫畫中顴骨高、眼距寬的特徵一模一樣，難怪被稱真正的神還原，而這位素人演員在劇中表現亦是一鳴驚人。

▲ 中年入獄後變監房女王。

反映韓國社會現象

至於另外兩個階段的「金貌美」，分別由高賢廷及林珍娜NANA飾演，亦是絕佳選角，把三個階段的外表和特徵都完美呈現。

最初觀眾都難以想像有甚麼演員可演出漫畫中早期醜女外表的女主角，而劇組一直沒有公佈由誰演出，直至開播前才在記者會公開盧山真面目，而演出初代「金貌美」的李寒星，是一位首度登上螢光幕的素人演員，她在過千位試鏡中脫穎而出，

▲ 最後整容大報復。

另外，「金貌美」入獄後的中年時期，由女演員高賢廷飾演；後來變成美女外表的「金貌美」，則由女神級數的林珍娜Nana演出。

《假面女郎》劇情涉及暴力、血腥、裸露、性侵等內容，在原著漫畫手法十分激，變成只有7集的真人版劇集，亦保留這些踩界內容，但也加入更多女主角內心描寫，以及反映出韓國社會的男女不平等、辦公室生態，以及網絡欺凌現象，在搶眼的包裝下，有另一番深度。

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