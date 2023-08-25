【媽寶求職】母親代求職大膽提出3大條件　稱28歲女兒「身份特別」要求公司配合

▲ 媽媽為28歲女兒求職，更向公司提出3大條件。（iStock圖片）

近年愈來愈多職場「媽寶」，父母陪見工、甚至帶父母返工都已非罕見，台灣近日亦有一名母親代其28歲女兒求職，更向公司提出3大條件，稱女兒擁有「特別身份」要求公司配合，令職員聽後哭笑不得。

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綜合台媒報道，有網民在「匿名3公社」詳述事件，事主的公司正在招聘前台人員，有一名母親入內並詢問工作詳情，在交流後才發現， 應徵者並非該名母親，而是其28歲女兒。職員雖感奇怪，但也表示可讓女兒帶同履歷來見工。

▲ 網友在「匿名3公社」公開與該名母親的對話（截圖至facebook）

母親隨後又問工作會否接觸到男性、會否加班，職員明言公司有男性業務員和主管，工作上會接觸到；而且偶然會加班，可能要幫忙配合盤點或會計列表出帳，公司會有加班費，惟母親仍提出3大條件，包括：不能接觸男性、不能加班一定要5點半前回到家、女兒只能吃素，當場令職員感到無奈。

不過，該名母親顯然覺得沒有問題，反而道出女兒是「聖母乩身」(類似神明附身)，正在修行絕對不能打破規矩。

這樣不行啦，我女兒是XX聖母的乩身正在修行，聖母有指示，不能碰觸到男生，連爸爸都不行。

在經過一番交談後，該名母親便表示公司磁場不好，會干擾女兒修行，便離去了。整件事讓員工呆掉，隨後把事件放至網絡上，一眾網民也嘲笑母親過份迷信「正在修行那出來工作幹嘛？」、「這不是來做事，是請來供奉的」。

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責任編輯︰王明芳