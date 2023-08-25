  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 13:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北上求醫】港女帶至親東莞睇心臟科　大讚服務物超所值埋單¥3800

健康 13:05 2023/08/25

分享：

分享：

熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

公院專科輪候期長兼昂貴，港女帶至親東莞睇心臟科，大讚服務平靚正！

公院專科向來因輪候期長兼昂貴而為人詬病，有市民就想到解決辦法，體驗「北上睇醫生」，最後被低廉收費及超高辦事效率所震驚，盛讚「物超所值」。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】1歲半男童錄800度高近視　視光師拆解學童2大近視成因

樓主在Facebook「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發文，分享「北上睇醫生」的經驗。她表示，至親近來頭痛兼心臟不適，想去專科檢查求安心。無奈香港公院專科排期需要2年，才有得見醫生；而且專科治療收費高昂，至親雖有買保險，但預計仍要自費20萬。

但她這時想到，曾有鄉里在「東莞三甲康華醫院」做過「通波仔」，收費只需幾萬元，且保險全賠，令樓主非常心動。她決定帶至親到該醫院求醫，並立即做預約，2日後即有位。她更發現診金低廉得超乎想像：

個個醫生都好似好猛料，求奇揀一個主任，求診費只是25蚊人仔，真係抵到爛！香港睇心臟科醫生診費要1000蚊！

大讚服務平靚正 埋單僅￥3800

樓主詳細介紹求醫經過，表示到達醫院後，先要辦理醫療卡，「有回鄉證就可以辦到」。之後會收到手機QR code，以後用此就可以查閱病歷。

樓主陪同至親等約15分鐘即見到醫生，醫生按症狀安排照心電圖、心造影照CT等，每個項目做完，等半小時就可以去醫院自動櫃員機，掃描自己的醫療QR code領取報告；所有項目報告只需45分鐘就出齊，令樓主感嘆「快到難以想像」。

最後，她們領報告再會面心臟科主任，得到診斷為一切正常，至親的胸悶頭痛，可能是因為不良生活習慣及經常低頭引起，讓她們可以安心；就算要做手術，也是可以快速完成的微創手術，費用約3萬元人民幣。

樓主統計，這次求醫所有費用加起來僅約￥3800人民幣，高效服務亦令她非常滿意，大讚：

以醫院環境、醫生質素、30分鐘出報告速度，絕對物超所值！

點擊圖片放大
+4
+3

網民感認同：香港等睇醫生好慘

樓主的分享引來網民熱烈討論，不少人紛紛表達對本港醫療體系的不滿，直言「香港等睇醫生真係好慘」；既付不起私家醫院費用又等不及公院，日後就唯有去內地。

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【北上睇牙】港人嫌香港牙醫食水深　￥39洗牙+抛光大讚平靚正：睇牙去深圳
11:02 2023/08/24
【北上睇牙】港人嫌香港牙醫食水深　￥39洗牙+抛光大讚平靚正：睇牙去深圳
【按摩惹禍】港女深圳按摩中伏　肩頸被按傷拔火罐致甩皮：花錢買難受
12:46 2023/08/18
【按摩惹禍】港女深圳按摩中伏　肩頸被按傷拔火罐致甩皮：花錢買難受
【輪候急症】到急症室求醫等候逾3小時未見醫生 內地女嬲爆：回深圳看還快
16:52 2023/05/04
【輪候急症】到急症室求醫等候逾3小時未見醫生 內地女嬲爆：回深圳看還快

你可能感興趣

【北上睇牙】港人嫌香港牙醫食水深　￥39洗牙+抛光大讚平靚正：睇牙去深圳
11:02 2023/08/24
【北上睇牙】港人嫌香港牙醫食水深　￥39洗牙+抛光大讚平靚正：睇牙去深圳
【按摩惹禍】港女深圳按摩中伏　肩頸被按傷拔火罐致甩皮：花錢買難受
12:46 2023/08/18
【按摩惹禍】港女深圳按摩中伏　肩頸被按傷拔火罐致甩皮：花錢買難受
【輪候急症】到急症室求醫等候逾3小時未見醫生 內地女嬲爆：回深圳看還快
16:52 2023/05/04
【輪候急症】到急症室求醫等候逾3小時未見醫生 內地女嬲爆：回深圳看還快
網絡熱話 公立醫院 治療 東莞 大灣區

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
16:48 2023/07/24
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
雲浩影《無以名狀的痛》用自身經歷鼓勵同道人　Cloud齊面對迷惘期：唔使怪責自己
17:24 2023/08/02
雲浩影《無以名狀的痛》用自身經歷鼓勵同道人　Cloud齊面對迷惘期：唔使怪責自己