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【食不安心】連鎖壽司店驚見生肉炸雞　港男怒斥3宗罪職員咁回應

健康 12:47 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

連鎖壽司店驚見生肉炸雞，港男怒斥店舖3宗罪。

眾所周知香港人十分鐘情食壽司！不過，近日有男網民控訴一間知名連鎖壽司店的3宗罪，包括上碟的赤海蝦大小不一、赤貝疑有黑色內臟，以及將未炸熟的炸雞供應給客人。更令他氣忿的是，店員事後竟話「見唔到生」，但同時「又好快收咗個炸雞」，直指對餐廳十分失望。

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【TOPick診症室】30歲港男曼谷按摩lock頸 　回港頭痛失明揭血管撕裂險中風

有男網民在facebook「香港壽司刺身關注組」分享當日的不快經歷，指前兩日去了位於太子始創中心一間知名連鎖壽司用餐，點知食品質素卻令他大失所望，不但赤海蝦大小不一、赤貝疑似內臟未清理乾淨，有明顯的「黑色類似內臟」，更離譜的是他發現上碟的炸雞又凍兼未熟透。

啲肉透明，基本上成舊都生的，剛剛炸起應該好熱，熱都唔熱...

由拍攝的照片可見，事主將已咬開的雞肉吐出後，部分雞肉的確似乎有未熟之嫌。他指事後曾將情況向店員反映，但對方卻回應「話見唔到生」，但同時「又好快收咗個炸雞」。氣有不順的事主文末再次罵道，「如果有啲人一啖食炸雞無睇，返去一定屙！」、「真唔掂，食餐飯激死」。

事主怒斥店方將未炸熟的炸雞供應給客人。(FB圖片)

生肉風險

根據食安中心資料，生肉表面本身存在有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，這些細菌會在肉類絞碎製作漢堡時散布至整塊肉餅。因此，漢堡肉餅及碎牛肉應煮至全熟、內部溫度至少達攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈，否則這些細菌仍可在肉餅中存活。

而根據衞生防護中心資料，未熟透的肉類及家禽會帶有沙門氏菌或大腸彎曲菌。沙門氏菌會令患者嘔吐、腹瀉及腹痛，亦有可能會導致發燒；如果未能及時接受適當治療，甚至可能出現致命的併發症，例如脫水及敗血病等。大腸彎曲菌則會引發腹痛、腹瀉、發燒等，還會伴有倦怠感、頭痛、肌肉酸痛等前期症狀，接著會出現噁心感及腹痛。

衞生防護中心處理肉類的建議：

  • 1.食物應煮熟至中心溫度至少達攝氏75度
  • 2.食物煮熟後，上菜前應保持於攝氏60度以上
  • 3.食物冷盤應保持於攝氏4度或以下
  • 4.不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉

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責任編輯：羅嘉欣

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