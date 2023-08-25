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【還押身亡】涉藉玩遊戲非禮同居女友幼女　六旬漢罪成還押時中風亡

社會 11:31 2023/08/25

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區域法院。（資料圖片）

六旬的士司機涉於2018年起藉以玩遊戲為名，非禮當時只有6歲及8歲的同居女友女兒。涉案司機早前區院否認兩項非禮罪，經審訊後被裁定該兩罪罪成，4天後因中風入院身亡。案件原定今（25日）判刑，由於被告現已身亡，法官同意毋須判刑，將案件押後至被告的死亡證發出。法官又指，據事主的創傷報告顯示，案件對事主有長期影響，故如要判刑，刑期將會是30個月。

64歲的士司機早前否認兩項非禮罪，指他於2018年夏天某日，在九龍土瓜灣一單位非禮6歲女童X。他另被控於或約於2020年10月26日，在九龍尖沙咀一單位非禮當時8歲的X。被告經審訊後被裁定兩罪罪成。

法官指，案件原定今天判刑，惟被告在還押期間，即8月8日於伊利沙伯醫院被證實死亡，現時控辯雙方的共識似乎是法庭毋須作正式判刑，控方亦表示欲註銷控罪。

法官指，由於被告現已身亡，法庭可行使酌情權不作正式判刑，但考慮案情完整性，故會提及判刑範圍。法官指，被告X年齡相差50多年，亦是X母的男友。被告利用遊戲作侵犯，本案亦涉及2項控罪，但時間不長，亦不涉暴力。而據X的創傷報告顯示，案件對X有長期影響。

法官續指，被告現已身亡，沒有任何重犯機會，故刑期應是30個月，但被告現已身亡，故法庭毋須頒下判刑。法官又指，案件押後至被告的死亡證發出，以處理是否註銷控罪。

現年11歲的X早前於錄影會面指，案發時C、母親及被告等同住，被告於X 6歲時以「玩唧遊戲」為由非禮X。X又指，被告在X 8歲時，又以相同手法非禮X，而兩次非禮事件之間，被告亦曾以同樣手法多次非禮她，惟X已忘記詳情。

資料顯示，被告於8月7日因身體不適及懷疑中風，被送往公立醫院接受治療，留院期間情況惡化，最終於翌日不治，死因裁判法庭將進行死因研訊。

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記者：梁錦麟

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