【KO抑鬱】抑鬱症一定睇西醫？　中醫教路按摩3個穴位有助解憂

▲ 大部分人患上抑鬱症會習慣看西醫，不過台灣就有中醫師從中醫角度拆解抑鬱症成因，並推薦3個穴位按摩緩解症狀。

抑鬱症是不少人面對的問題，患者普遍會尋求精神科醫生協助。台灣就有中醫指出，其實除了西醫治療之外，亦可以搭配中醫針灸、中藥、導引吐納等共同治療抑鬱症，並分享3個有助緩解憂鬱症狀的穴位，搭配一款解憂茶飲效果更佳。

最新影片：

台灣中醫師黃譯萱在Facebook專頁「扶原中醫診所」發文，指出抑鬱症的症狀包括身體疼痛卻說不出哪裡不舒服、提不起勁、無精打采、缺乏食慾、自我價值降低，以及性慾低下等，不過就算符合以上幾項條件，仍須經由精神科醫師評估診斷。而抑鬱症在中醫屬「鬱症」範圍，有鬱滯不得發越之意，早在東漢時期已有「百合病」、「婦人臟躁」等接近的疾病敘述。

那麼從中醫角度來看，人為何會患上鬱症？黃譯萱就說明，鬱症的成因多為全身氣機不暢造成，例如肝氣鬱結、心脾兩虛、痰氣鬱結等。在治療方面，中醫以和解、疏肝利膽、寧心安神為大方向，另外可搭配呼吸引導及頭皮針、體針等針灸；她引述中國醫藥大學研究，指出針灸可改善慢性疼痛與抑鬱症，因此針藥並行為目前中醫治療抑鬱症的主要方法。

至於日常生活方面，黃譯萱建議民眾可以多按摩以下3個穴位，有助緩解抑鬱症狀。

1. 神門穴：腕部腕掌橫紋上，尺側腕屈肌腱橈側凹陷處，豆狀骨後方。

2. 太衝穴：足背第1至2趾骨間隙的後方凹陷處

3. 百會穴：頭頂正中線，髮線後5寸處，兩耳尖直上頭頂中央

她又另外推介一款解憂舒壓茶飲，只需玫瑰花、薰衣草及佛手柑各10克，再用800毫升熱水沖泡即可飲用。

黃譯萱最後提醒，除了接受治療，抑鬱症患者亦十分需要身邊親友的陪伴、理解及支持，而慢慢學會如何安頓自己的身心、容許自己不完美、放任自己不用過度努力，則是所有人都要持續學習的課題。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣