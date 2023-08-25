【星二代開學】Patrick Sir仔仔N班開學　讀國際幼稚園每年學費逾6萬爸爸原來係校監

▲ Preemo轉眼間就2歲，要讀書喇！

無綫藝人Patrick Sir（林溥來）與老婆關宛珊的仔仔林若嘉(Preemo)，轉眼間已經兩歲，並入讀學前班（PN），Patrick Sir為仔仔選擇了國際幼稚園，每年學費逾6萬元，而這間幼稚園的校監就是Patrick Sir，所以他好放心將仔仔交給學校。

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Patrick Sir將Preemo首次返學的照片及影片分享上社交網，見Preemo穿上校服相當醒目，留言：

Preemo 終於踏入人生第一個重要嘅階段⋯正式返PN喇！見到佢着住校服個樣，真係好感動！

他又指開學前幾日，收到Preemo班主任寫畀佢嘅明信片，「佢歡迎Preemo之餘，仲寫咗一番說話，完全觸動到爹爹媽媽個心，寫出父母內心嘅寄望，亦完全睇得出老師嘅愛心。多謝老師，相信Preemo一定喺你或學校嘅照顧下，開心茁壯成長！」

▲ 返學前影張全家福先。(ig圖片)

學費每年逾6萬

Patrick Sir任校監的幼稚園是伽利利國際幼稚園(GIS)，該校於2014年創立，地點位於何文田，提供PN、K1-K3的課程，2023-2024年度學費由6.1萬至6.3萬不等，GIS是國際文憑(IB) 小學項目 (PYP)的學校。

該校以英語作為主要教學語言，而另外都設有粵語及普通話課程，學生會學習繁體中文閱讀和書寫，方便為本地升小的學生鋪路。

學校提倡學生要有國際視野，老師會設小組時間，討論全球問題，通過互動的教學方法，學生們將學習解決問題、應對逆境、溝通技巧和時間管理等生活技能。

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責任編輯︰王明芳