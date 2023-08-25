【北上消費】深圳按摩10大4小埋單$1.4萬 　港媽瞓大堂仍滿意服務︰下次玩過

▲ 港媽一家大細去深圳按摩過夜，10大4小埋單1.4萬元。

香港與內地恢復通關後，愈來愈多港人趁假期北上深圳消費，一家大細吃喝玩樂。近日有港媽在社交平台分享深圳按摩過夜的經驗，10位大人加4位小朋友埋單共1.3萬人民幣（約1.4萬港元），即使要瞓大堂，她仍滿意服務，更揚言下次再去玩。

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按摩過夜瞓大堂

該名港媽於facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」發帖，表示星期六一家人去深圳一間按摩店過夜，考慮到房間要排長龍，因此就在大堂椅子睡過夜。一行人由星期六下午3時多到翌日下午2時離開，他們除了在店內按摩外，還吃了4餐、唱K有4小時。

港媽指最終10大4小消費原本約1.4萬人民幣（約1.5萬港元），後來「經理搞一搞平多一千！萬三蚊走人」。她寫道︰

食咗好多嘢，按摩技師都還可以，睡大堂！啲細路仔就開心！

她對這間按摩店頗滿意，「地方服務OK，又近關口」，埋單時更「充（值）咗兩萬送3千6，留返下次玩過」。不過，星期六太多人，她打算下次平日去，應該舒服得多。

網民嘲水魚被劏

不少網民認為港媽做了水魚被劏了，留言「寫到自己好似好威咁喎，睡在大堂的水魚」、「萬幾蚊瞓大堂」、「港版土豪」、「成千蚊（一個人）根本係交智商稅」、「咁樣使咗萬幾蚊不是威！係俾人笑」。有網民稱，既然能負擔高消費，香港也有按摩，根本不必去內地。

可是有網民覺得兩日一夜食足4餐，人均消費一千還可以接受，在香港這個價錢做不到。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳