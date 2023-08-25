【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝

TVB劇《寵愛Pet Pet》今晚（8月25日）播出大結局，重頭戲是冬甩如何在庭上作供。聲仁（周嘉洛）為證明能與冬甩溝通，要求法官、書記和主控官各自拿著一件物品，蒙住雙眼的聲仁則靠冬甩的形容回答物件是甚麼。

正式答辯時，冬甩靠撳鐘仔作供，撳一下代表「是」或「有」，撳兩下則代表「不是」或「沒有」。

【寵愛Pet Pet】難忘跟冬甩父子同場時光 招浩明3招訓練愛犬變狗明星

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「冬甩」Romeo阿夠叻仔

眾所周知拍攝動物和小朋友最困難，更何況是由狗狗擔正的法庭戲，「冬甩」Romeo在現實中真正主人招浩明受訪時透露：「呢場法庭戲大約拍咗一日，當日Romeo兒時嘅Trainer包Sir都有嚟幫手。」

他解釋當中難度稱：「呢場戲無論行位、視線、時間配合嘅準確性都要好高，所以拍攝前要細心研究劇本，事先設計唔同嘅拍攝方案，喺各方面配合下，好感恩最後順利完成。」

問到如何訓練Romeo撳鐘？浩明說：「用咗好多時間做準備，例如畀hand呢個基本動作需要每日不停訓練，訓練畀獎勵嘅時間都要好準確，而正式拍攝當日又唔可以做太多撳鐘就畀獎勵嘅動作，因為狗狗集中力係有限，好彩Romeo好叻仔順利完成拍攝。」

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未婚妻無私協助

該場法庭戲還暗藏彩蛋，帶Romeo出庭的法庭書記正是浩明未婚妻Sophia，浩明笑言：「Sophia之前都係中大新聞系出身，以前都有對鏡頭實習嘅經驗，所以冇特別緊張，反而有幸參與拍攝覺得好開心，因為可以同Romeo一齊出鏡留番個美好回憶！」

其實，招浩明在之前已表示感謝未婚妻Sophia無私協助：「Sophia嗰段時間盡量提早起身，完成晒手頭上工作就帶Romeo返電視城，其實Sophia本身都有份正職，要兩邊兼顧唔容易，所以我好多謝佢。」

招浩明之前更於IG更甜蜜發文寫道：

多謝 @sophiac_cheng 呢位superwoman響有份full-time正職嘅情況之下同時又兼顧到台前幕後嘅大大小小事務，頒個最佳女強人獎俾妳🏆

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日行30000步

浩明與Sophia愛得甜蜜，兩人早前去了喜瑪拉雅山拍婚紗照，浩明透露兩人於尼泊爾相識，遂決定重回當地拍婚照。

浩明透露用３天時間走上海拔4,130米的安娜普納基地營，每日平均步行約30,000步，除要跨過急流瀑布，還要應付高山反應。

他說：「影婚紗相當日嘅氣溫接近零度，喺冇水冇電兩日冇沖涼嘅情況下，換上西裝婚紗企喺懸崖邊影相，而後面係好靚嘅雪山，全靠攝影師同化妝師嘅功力，影到咁靚咁壯觀的婚紗相，大家都好感動。」

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