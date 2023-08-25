【儲錢大法】一出糧買衫美容零存款　月光族踏入30歲突清醒分享5大慳錢法

▲ 月光族踏入30歲突清醒，決定開始儲錢大計。

現時不少年輕打工仔都是不善理財的「月光族」，台灣有女生近日在網上討論區分享，踏入30歲才醒覺自己以往有多大使，她開始意識到存錢的重要性，決定往「財富獨立」的目標邁進，她分享了5個慳錢妙計，供大家參考。

有台女在「Dcard」分享，她原本是一個超貪靚的人，每月必會買衫、護膚品和美容費等，長期這樣花錢如流水，導致存款幾乎處於零狀態。直至今年30歲她才開始意識到存錢的重要性，並實行5大慳錢行為。

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1. 記帳

她認為記帳十分重要，因為可以幫助自己掌握錢花在哪裡。

2. 控制購物慾

她提醒，消費前心裡需要盤算合理性，即使看到喜歡的商品，也要控制自己的購物慾，只要思考超過5分鐘，慾望就會大大下降。

3. 看清優惠券陷阱

事主表示，以往自己很喜歡蒐集優惠券，而且有種一定要用了優惠券才覺得賺了的感覺，但這往往會花費更多錢。

4. 戒掉促銷季優惠

她以往都是利用促銷季狂買衣服，因促銷價真的很吸引。

5. 只做自己有把握的投資

除了返工賺錢，做適當的投資也能增加收入，不過事主表示自己只會投資低風險的ETF（交易所買賣基金），高風險的股票她就不會碰。

帖文引來不少網民回應，紛紛分享自己的慳錢招數。有網民亦提出6大方法，包括慎選朋友，減少無謂的聚餐和交際費；盡量搭公共交通工具、不買車；可以住家裡不另外租屋；衣服和手袋等盡量買有質感的基本款，耐穿好搭；多看理財頻道、閱讀書籍增長相關知識；選擇的工作要盡量達到生活和薪水平衡。

另有人提出，買東西寧願買貴一點，但能用得比較久，否則常買便宜貨卻經常要更換，長期下來也是一筆開銷。不過，有網民則笑言，人生只有一次，不花白不花，似乎不認同需要有儲蓄習慣。

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責任編輯：王明芳