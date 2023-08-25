【薪火相傳】陳恩碩為啟蒙劇團擔任藝術總監及導演　望培育新一代年青音樂劇演員

全港最年輕舞台劇導演25歲主創人陳恩碩，憑藉音樂劇《我們的青春日誌》勇創全港最長壽音樂劇的歷史紀錄。自小接受音樂劇訓練的他，數月前接受啟蒙劇團香港兒童音樂劇團（CMT）邀請，為香港兒童音樂劇團（CMT）X 新世紀青年管弦樂團（MYO）25周年《夢想曲》音樂劇音樂會擔任藝術總監及導演，率領台前幕後超過150人，於8月18日至20日期間，取址荃灣大會堂演奏廳上演四場精采表演，大獲好評，培育新一代年青音樂劇精英，薪火相傳啟迪師弟師妹傳承追夢精神。

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由怕醜仔群戲到主角最後擔任助理導演

陳恩碩對音樂劇的興趣源於五歲時由父母帶他欣賞兒童音樂劇開始，他隨後更央求父母，讓他參加音樂劇訓練。加入CMT之初，當時還是幼稚園生的他極為害羞，除了上課哭泣之外，於遴選時更經常躲在全班同學後方，以逃避大家的注意力。

後來經過劇團老師包括創團藝術總監胡寶秀女士悉心訓練下，漸漸從群戲角色及替補演員晉身成為配角，再連續五年在包括代表作《小王子》在內的大型音樂劇中擔綱主角，隨後擔任助理導演，從中吸收經驗及知識，為他全職投身劇場界打好根基。

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陳恩碩在2013年首次執導於西灣河文娛中心上演的廣東話版《油脂》音樂劇，以15歲之齡成為本地最年輕的舞台劇導演，並於翌年創辦「爆炸戲棚」，創團作為歌舞劇《Singin’ in the Rain》全球首個美高梅授權粵語版，自此在劇場界嶄露頭角。2017年，由他製作的36場原創百老匯式音樂劇《我和青天有個秘密》於新光大劇場上演。

2018年，他一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的《我們的青春日誌》音樂劇開始進行試演，並於2022年9月1日起以長壽音樂劇形式首演，至今已累積演出超過330場，創下全港最長壽音樂劇的歷史紀錄。除了繼續無間斷上演的《我們的青春日誌》，陳恩碩今年也生產了多個舞台製作，包括著名音樂劇演員譚偉權主演的《Ko’s Coffee 的最後1小時》、包辦曲、詞、編、導、監的音樂劇《小男人周記》試演、擔任藝術總監及導演的音樂劇音樂會《夢想曲》，而由他擔任出品人及監製的音樂劇《大象的告別式》亦將於9月15日至24日於西九文化區戲曲中心大劇院隆重上演。

望與其他生力軍攜手推動本地音樂劇的發展

其實今年為CMT及MYO創團25周年，而陳恩碩剛剛也25歲，對於能夠與啟蒙他做音樂劇的兒童劇團慶祝25周年，陳認為是大家名副其實一起成長。故是次25周年《夢想曲》演出，特地揀選了劇團過去多年來膾炙人口的25首歌曲。又感謝大家為他實現了，在香港上演廣東話原創長壽音樂劇的夢想，更表示會盡力幫助其他生力軍實現夢想，譜寫每一個人的『夢想曲』。是次演出更讓他尋回了初心，期望將來有更多機會和有理想、有潛質的劇場界新血合作，攜手推動本地音樂劇的發展。

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責任編輯︰王明芳