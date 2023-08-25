【日本旅遊】大阪關西機場冬季大翻新 27間新店進駐免稅貨品大增
休閒消費 17:48 2023/08/25
到日本京阪神旅行，旅客多使用大阪關西國際機場（KIX）。最近該機場國際綫T1正密密進行大翻新，預計在今年2023年冬天會完成裝修工程，會以全新面貌迎接旅客，更率先預告會有27間新店進駐，到時在機場也要預留時間食和買。
首先要提是免稅店區，區域大為增加，無論是初次登陸日本的免稅化粧香水品牌，或是深受旅客歡迎的名酒佳釀、日本手信都一一網羅。此外，更設計了預約取貨櫃位、綫上購買零食系統，讓購物過程更多元化化。
重新開放的國際綫會分為3大區域主題：Peaceful、Curious及Fun，27間新店關西國際機場亦已在網頁公布，免稅店、精品店、食肆、藥粧店等皆有。
新進駐品牌有GUCCI、BVLGARI、TASAKI、HERMES、CHANEL、CHAUMET、PRADA、LOUIS VUITTON、DIOR、関西旅日記、CANADIAN MORNING＆TOKO、Japan Tech等。
至於餐飲美食則有KIX BEER、MENSHO、SEGAFREDO CAFFÈ、築地孫右衛門、OnigiriBurger、PRONTO、Soup 五行、日本之食堂等。
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記者：周美好