【日本旅遊】大阪關西機場冬季大翻新　27間新店進駐免稅貨品大增

▲ 到京阪神旅行的重要樞紐關西國際機場，今年冬天國際綫T1店舖將有全新面。（關西機場官網）

到日本京阪神旅行，旅客多使用大阪關西國際機場（KIX）。最近該機場國際綫T1正密密進行大翻新，預計在今年2023年冬天會完成裝修工程，會以全新面貌迎接旅客，更率先預告會有27間新店進駐，到時在機場也要預留時間食和買。

首先要提是免稅店區，區域大為增加，無論是初次登陸日本的免稅化粧香水品牌，或是深受旅客歡迎的名酒佳釀、日本手信都一一網羅。此外，更設計了預約取貨櫃位、綫上購買零食系統，讓購物過程更多元化化。

▲ Active區集中售賣運動用品。（關西機場官網）

重新開放的國際綫會分為3大區域主題：Peaceful、Curious及Fun，27間新店關西國際機場亦已在網頁公布，免稅店、精品店、食肆、藥粧店等皆有。

▲ 天花上的雲朵，與機場的氛圍很配合。（關西機場官網）

新進駐品牌有GUCCI、BVLGARI、TASAKI、HERMES、CHANEL、CHAUMET、PRADA、LOUIS VUITTON、DIOR、関西旅日記、CANADIAN MORNING＆TOKO、Japan Tech等。

▲ 加大了的藥粧免稅店，地方闊落更好逛。（關西機場官網）

至於餐飲美食則有KIX BEER、MENSHO、SEGAFREDO CAFFÈ、築地孫右衛門、OnigiriBurger、PRONTO、Soup 五行、日本之食堂等。

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記者：周美好