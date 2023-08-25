【恩愛夫妻】何雁詩與老公飛馬爾代夫再度蜜月  三點式上陣騷弗爆身材

歌手何雁詩近日與老公鄭俊弘撇低囝囝飛到馬爾代夫旅遊，難得去到被譽為人間天堂的地方，當然要把握機會拍照留倩影。

晒泳照騷身材

阿詩在社交網分享水着照，穿上紅色三點式上陣的她大擺甫士，晒出事業線，之後又躺在泳池旁騷出弗爆身材，相片如此有美感，當然由老公鄭俊弘親自操刀。

她指今次是他們的「Honeymoon 2.0」：「第一次擺低Asher 出走二人世界，就係嚟到我老公（&麥兜）嘅dream destination 馬爾代夫！雖然心底好想念bb，但係一嚟到感受到呢度staff嘅熱情就warm 晒！」

阿詩又爆老公想延長二人的旅程，大家好好享受這個假期。

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望再追多個

何雁詩興與鄭俊弘於2020年結婚，婚後很快造人成功，一家三口幸福快樂。

鄭俊弘曾接受TOPick專訪坦言自從做了爸爸後，工作比以前更有動力及拚搏：「為了囝囝乜都肯做，性格都寬容，連脾氣都好咗，囝囝不單止令到自己跟太太好開心，係令到成家人都好開心，成家都團結，見面機會多咗，成家都好開心。」

他又指與太太有共識，望再追多個小朋友：「不過未有時間表，現在先專心照顧囝囝，等太太ready先、休息夠先。」

不知道此行他們再度蜜月，會否兩個去三個返呢？

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