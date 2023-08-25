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【AI換臉】騙徒盜用身份證借貸涉款20萬　AI換臉瞞騙人臉識別系統

社會 12:17 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪。

警方首次發現有騙徒利用人工智能換臉技術詐騙金融機構。網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪今日（25日）表示，近日收到情報指有騙徒利用他人身份證申請網上貸款，在去年9月至今年7月間，騙徒盜用至少8名本港居民報失的身份證，向20間不同銀行和借貸公司申請90宗貸款，另有54次銀行開戶的申請，大部份透過網上進行。其中4次貸款成功批核，涉及款項共20萬元。

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警方發現他們曾最少20次利用人工智能換臉技術，試圖冒認已經報失身份證的市民，藉此瞞騙人臉識別系統，但只有一次成功。此外警方亦發現詐騙集團曾利用8張已報失身份證登記超過30張預付電話卡，並在本年4至5月發送出超過7,200個釣魚詐騙訊息。

網罪科經調查後鎖定該詐騙集團，至昨日（24日）在全港多處展開代號「解詐行動」行動，拘捕4男2女（31至50歲），當中包括1名男主腦，涉嫌「串謀欺詐」罪。行動中檢取1張已報失身份證、13張偽造香港身份證、手提電話、電腦、入息和住址證明等。

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記者：曾秋文

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