【主子必看】香港貓迷博覽會開鑼　OneDegree推出投保限定優惠

香港貓迷博覽會於2023年8月25至27日開鑼。OneDegree提供全港獨有的寵物CEO Plan，以無分細項賠償限額為獨特賣點，於全港首個貓迷博覽帶來系列限定優惠。

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於香港貓迷博覽會 2023期間，帶同主子蒞臨OneDegree展位，可即場與貓主子免費享用即影即有服務，為毛孩記錄珍貴時刻。此外，只要在展位打卡點打卡，即可獲贈精美寵物零食。

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現場投保OneDegree全港唯一寵物CEO Plan，更可享會場獨家折扣優惠，並獲贈免費寵物體檢一次。會場並設限定多重投保優惠，展會期間同時為兩隻毛孩投保，可獲專屬寵物客製名牌。OneDegree是次更與The Murray Hotel合作，送出Petcation現金券及訂房優惠。

香港貓迷博覽會 2023

日期：2023年8月25日至27日

地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 3BC

OneDegree攤位編號：C01

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責任編輯︰羅嘉欣