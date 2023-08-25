  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【主子必看】香港貓迷博覽會開鑼　OneDegree推出投保限定優惠

休閒消費 12:26 2023/08/25

分享：

分享：

熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

香港貓迷博覽會於2023年8月25至27日開鑼。OneDegree提供全港獨有的寵物CEO Plan，以無分細項賠償限額為獨特賣點，於全港首個貓迷博覽帶來系列限定優惠。

最新影片推介 :

童學園
【童學園】營養師拆解5類速食早餐營養陷阱　吃袋裝蛋糕損專注力點心最垃圾

於香港貓迷博覽會 2023期間，帶同主子蒞臨OneDegree展位，可即場與貓主子免費享用即影即有服務，為毛孩記錄珍貴時刻。此外，只要在展位打卡點打卡，即可獲贈精美寵物零食。

點擊圖片放大
+5
+4

現場投保OneDegree全港唯一寵物CEO Plan，更可享會場獨家折扣優惠，並獲贈免費寵物體檢一次。會場並設限定多重投保優惠，展會期間同時為兩隻毛孩投保，可獲專屬寵物客製名牌。OneDegree是次更與The Murray Hotel合作，送出Petcation現金券及訂房優惠。

香港貓迷博覽會 2023
日期：2023年8月25日至27日
地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 3BC
OneDegree攤位編號：C01

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰羅嘉欣

相關文章

【迪士尼100周年】跟《全民造星V》Lyman時代廣場打卡　6大迪士尼角色藝術裝置限時展出
13:50 2023/08/24
【迪士尼100周年】跟《全民造星V》Lyman時代廣場打卡　6大迪士尼角色藝術裝置限時展出
【周末好去處】茶果嶺海濱公園打卡遊　海濱空間+園景平台睇維港靚景
今日 10:14
【周末好去處】茶果嶺海濱公園打卡遊　海濱空間+園景平台睇維港靚景
【正能量】坐輪椅31年未影響創業決心　科企CEO澤邊芳明以科技改變命運
今日 10:28
【正能量】坐輪椅31年未影響創業決心　科企CEO澤邊芳明以科技改變命運

你可能感興趣

【迪士尼100周年】跟《全民造星V》Lyman時代廣場打卡　6大迪士尼角色藝術裝置限時展出
13:50 2023/08/24
【迪士尼100周年】跟《全民造星V》Lyman時代廣場打卡　6大迪士尼角色藝術裝置限時展出
【周末好去處】茶果嶺海濱公園打卡遊　海濱空間+園景平台睇維港靚景
今日 10:14
【周末好去處】茶果嶺海濱公園打卡遊　海濱空間+園景平台睇維港靚景
【正能量】坐輪椅31年未影響創業決心　科企CEO澤邊芳明以科技改變命運
今日 10:28
【正能量】坐輪椅31年未影響創業決心　科企CEO澤邊芳明以科技改變命運
著數優惠 寵物保險 寵物零食 展覽 灣仔 服務 零食 酒店

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
16:48 2023/07/24
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
雲浩影《無以名狀的痛》用自身經歷鼓勵同道人　Cloud齊面對迷惘期：唔使怪責自己
17:24 2023/08/02
雲浩影《無以名狀的痛》用自身經歷鼓勵同道人　Cloud齊面對迷惘期：唔使怪責自己