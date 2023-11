藍光長期傷害以致視力提早退化  教你一招輕鬆護眼兼潤眼

古代人低頭思故鄉,現代人低頭是看手機、平板電腦等電子產品。機不離手不但會令肩頸受壓勞損,而熒光幕釋出的藍光更會傷害眼晴,長期受藍光傷害有機會令視力提早退化,出現眼乾、容易疲勞、對強光特別敏感等症狀,絕對不容忽視。不想長期受藍光侵害,就要懂得及早護眼,這次教大家一招輕鬆抗藍光兼滋潤雙眼,助你持續有良好視力,重拾健康美目。

藍光波長短能量高 令視力受損加速老化

太陽光裡有很多的光波,依不同波長分為紅、橙、黃、綠、藍等不同光波,而藍光的波長就介於450-495nm之間,當光的波長愈短,能量就愈高,因此在所有可見光當中,波長最短就是藍光,含較高的輻射能量。而很多電子產品如平板電腦、手機等的熒光幕都會釋出藍光,當藍光穿過眼角膜到眼球後,有機會傷害視網膜中的感光細胞,並造成視力受損,加速眼睛老化。若日常使用電子產品後容易感到眼睛疲勞、眼乾,甚至對強光特別敏感,就需要注意有機會已受藍光侵害視力。

及早選用BLACKMORES抗藍光護目丸 護眼兼延緩眼退化

科技日新月異,我們避免不了經常要接觸電子產品,但也不能任意讓藍光侵害視力,因此就要懂得及早護眼!除了每使用15分鐘就讓眼睛休息外,還可以靠保健品保護雙眼。最近坊間流行「藍光丸」,討論度極高,其中一款是澳洲品牌BLACKMORES抗藍光護目丸,能保護視網膜,改善因電子藍光而造成的眼睛乾澀疲勞,並有助阻隔電子藍光,提升視敏度,同時減低視力模糊,延緩眼睛老化。

▲ BLACKMORES抗藍光護目丸(60粒)$379

其配方參照國際眼退化權威5:1黃金比例*,成分中的天然葉黃素及玉米黃素能過濾波長約390至515 nm的強光,減輕藍光對視網膜的傷害,同時改善因長期面對電子屏幕而出現的眼睛乾澀及疲勞,達到護眼同時潤眼的雙重效能。葉黃素及玉米黃素亦能提升黃斑色素密度,保護黃斑部感光細胞,鞏固黃斑部,並高度抗氧,有效延緩眼退化,減低視力模糊,令視覺更清晰。

BLACKMORES護眼全系列針對不同護眼需要 現更有激抵選購優惠

除了抗藍光護目丸外,BLACKMORES護眼全系列還有2款針對不同功效的產品,包括山桑子護眼加強配方及黃斑抗氧護眼片。前者適合作基礎保養,有助紓緩眼睛乾澀和紅筋,2合1雙效抗氧成分能滋潤眼睛,適合長時間配戴隱形眼鏡、長時間處於冷氣房、季節性過敏人士,以及作矯視手術術後保養。後者則是升級強效保養,當中6合1強效護眼配方為黃斑區提供6種營養,特別適合過度閱讀或觀看熒幕、視力模糊、老花症狀、40歲以上想保持良好視力的人士。

▲ BLACKMORES山桑子護眼加強配方(30粒)$229

▲ BLACKMORES黃斑抗氧護眼片(60粒)$369

澳洲NO.1健康品牌 品質優不含藥性可放心服用

BLACKMORES是澳洲NO.1健康品牌^,一直堅持以全面的方法促進健康,結合科學實證和傳統智慧,為大眾提供更自然的方法促進健康。加上整個護眼全系列產品均由澳洲製造,經嚴格品質監控,特別適合長時間使用電子產品、眼睛對光綫敏感/怕光或曾進行眼部手術人士服用。每日餐後一粒,就可以護眼兼潤眼,建議持續服用或至少服用3個月體驗最佳護眼效果。加上配方不含藥性,可以安心服用。

想雙眼時刻保持最佳狀態,就要把握時機及早護眼。現在更有限時激抵優惠,可以優惠價$109(慳$120)購買BLACKMORES山桑子護眼加強配方,優惠期只限由即日至2023年9月14日,切勿錯過!

*含10毫克葉黃素及2毫克玉米黃素,與美國國家衛生研究院眼睛退化研究AREDS2使用同樣比例

^Blackmores calculation based in part on data reported by NielsenIQ and IQVIA through the IQVIA™ & NielsenIQ© RMS Sell Out Service for the Pharmacy & Grocery Database, Vitamins and Supplement Segment for the 52 week period ending 18/06/2022 for the Australia Grocery Pharmacy market according to the client defined product hierarchy.



