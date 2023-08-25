【健康警號】50歲男鼻塞半年求醫證患癌　醫生拆解3大鼻咽癌風險關鍵

▲ 50歲男子鼻塞半年，求醫證患鼻咽癌，醫生拆解3大風險關鍵。

長期鼻塞要小心，因為隨時是鼻咽癌警號！台灣有一名50歲男子有單側鼻塞問題已半年之久，起初晚上偶爾出現鼻涕倒流，但日常生活未見有太大影響，因此一直對鼻塞問題未有為意。不過，後來情況加劇，兼影響睡眠，男子最終決定到醫院進行檢查，豈料卻發現鼻內有惡性腫瘤。

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耳鼻喉科醫生陳亮宇近日在Facebook發文分享個案，指該名長期鼻塞的男患者因為工作忙碌，一直對鼻塞不以為意，只自行買成藥服用。惟後來眼見鼻塞情況開始惡化，不但有鼻涕倒流，更影響睡眠，加上家人的三催四請，男患者才決心求醫。

▲ 電腦斷層畫面發現腫瘤已侵蝕到骨頭。（陳亮宇耳鼻喉科診所facebook圖片）

陳亮宇其後通過內窺鏡檢查，發現男子鼻塞的左側黏膜完整，鼻竇卻異常腫脹，因此最初懷疑是黴菌性鼻竇炎。不過，其後再讓病人進行電腦斷層掃描，才發現事情沒有這麼簡單，因為從影像報告顯示患者不僅左側鼻腔、鼻竇出現「整片灰色」，已經明顯侵蝕到骨頭，經過切片化驗，最終證實是惡性腫瘤。

陳亮宇因此呼籲持續的單側鼻塞，一定要找專業的耳鼻喉頭頸外科醫生檢查，如有異狀，才能提早發現及早治療。

本港患者確診多已屬較晚期

據香港癌症中心統計資料顯示，鼻咽癌患者以男性為主，同時亦是本港年青男士（20至44歲）最常見的癌症，患者數量則以40至60歲的男性為最高，每年達到每10萬人有30人或以上的新增過案。

事實上，本港大部份鼻咽癌患者確診時，其鼻咽癌期數多數都達到第三期（40.1%）及第四期（31.4%），病情發展已屬較晚期，是本地男士第9號癌症殺手。對於這個現象，林醫生就指出這與鼻咽癌的早期病徵不明顯有關。

TOPick早前曾就鼻咽癌訪問了耳鼻喉科專科醫生林偉雄醫生，他指出鼻咽癌往往並非由單一因素就能夠引發，而是需要在基因、環境及病毒這3個因素互相配合影響下才最終導致鼻咽癌。

基因因素

華人在基因上本身已比歐美人較容易患上鼻咽癌

如家族成員有鼻咽癌病史，患癌的機率亦較一般人高

環境方面

飲食習慣：經常吃鹹魚等醃製食品或含有防腐劑食品

職業：經常暴露於木屑、棉花屑等污染物的人士

病毒方面

大部份鼻咽癌患者均與EB病毒（Epstein-Barr virus）有關，不少人年輕時都曾經感染過不自知。若出現持續感染則引致鼻咽癌。

鼻咽癌常見病徵

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責任編輯：羅嘉欣