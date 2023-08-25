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【讓座爭議】23歲女拒讓頭等艙位予10歲童　遭鄰座老婦羞辱網民批家長最錯

親子 12:49 2023/08/25

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23歲女子因拒讓頭等艙位予10歲男童，竟遭鄰座老婦羞辱，網民則一面倒批家長最錯。

讓座是美德？但要頭等艙機位讓給經濟艙機位的兒童，你願意嗎？一名23歲女子搭飛機乘坐頭等艙機位前往三藩市，起飛1小時後，空姐前來詢問，能否協助跟經濟艙的10歲男童調位，好讓男童與頭等艙的父母同坐，最後女子拒絕讓位，卻遭鄰座老婦羞辱。事後，女子在網上發文分享此事，詢問自己拒絕讓位是否有錯，而網民側一面倒批男童家長最錯。

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據英國《每日郵報》報道，該名23歲女子在一年前就預訂了前往三藩市旅行的機票，並在出發前的一、兩個月收到航空公司電話，告知她可以升級到頭等艙。女子首次坐頭等艙，未出發先興奮，不過當日飛機起飛大約一小時，空姐便前來詢問她，

是否願意與一位乘坐經濟艙的10歲男孩交換座位，這樣他就可以和家人一起坐在頭等艙。

女子稱，男童和父母都是會員而獲得升級頭等艙，但男童卻沒有，所以只能獨自坐經濟艙，而當時的情況下，她就像「自己別無選擇，只能讓位」，她與空姐多番討論後，空姐竟開出條件，

如果願意換位，她將在未來航班中獲得免費升級，甚至可以獲得全額退款。

女子幾經考量後，最終決定拒絕換位，空姐也接受她的決定，但鄰座的老婦卻出口羞辱她，

她說我讓一個孩子獨自一人坐了13個小時的飛機。

女子表示，男童的父母早就知道孩子無法一起升級坐頭等，卻仍把孩子留在經濟艙，而後來也看到男童每個小時都走來找他的父母，看起來並不孤單。

事後，女子在網上發文分享事件，詢問「拒絕讓座，我是混蛋嗎？」帖文一出即引來熱議，網民紛紛留言批評男童父母不對，「他家長才是最錯的吧？」、「聽起來父母完全不關心整個情況，是空服人員擔心孩子獨自一人」、「不是應該是一個小孩帶一個大人坐頭等艙嗎？」、「為什麼父母自私，卻指望陌生人來彌補？」、「當一個孩子的父母不願意為他做出犧牲時，我為什麼要為他做出犧牲呢？」

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責任編輯：王明芳

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