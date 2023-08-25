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【寵愛Pet Petx香港小姐】古佩玲戲內戲外同為千金小姐　演「神婆June」入屋受力捧

娛樂 13:37 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

古佩玲備受力捧！

TVB劇集《寵愛Pet Pet》於今晚（25日）播出大結局，在劇中飾演富家女錢敏莉的古佩玲（Kelly），昨晚（8月24日）一集講到錢敏莉因鑽石被偷，而把金惠婷（林夏薇飾）、汪聲仁（周嘉洛飾），劇情緊張！

古佩玲所演的錢敏莉是性格任性的富家女，現實中的她同樣是一名富家女！

【開心速遞】古佩玲騷22吋小蠻腰展美好身段　曾被指有家底父親財力雄厚唔憂做【多圖】

古佩玲家底厚

對於有指其父在內地有雄厚背景，甚至指他是內地的前幹部。古佩玲接受媒體訪問時表示，聽到有關傳聞後，自己也被嚇一跳，她表示家人全為香港人。

至於父親是否在內地經商，古佩玲答：「不清楚，他周圍飛。」至於父親做哪行生意，並笑言因為沒有問過爸爸，她自己不太清楚。

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參選港姐還婆婆遺願

古佩玲在《2019年香港小姐競選》中奪季軍及「今日頭條最受歡迎香港小姐」，並成為TVB旗下經理人合約藝員。

她曾在TOPick專訪中透露參選的其中一個原因與婆婆有關：「婆婆已走了，從小到大她經常叫我選港姐，她走了約半年至一年，那時便去參選港姐，還婆婆遺願。聽父母說，婆婆在我BB時期已經常指我以後會是港姐。」

2019年港姐季軍古佩玲。（黃建輝 攝）

她憶述：「每次探望婆婆時，她都會問『何時選港姐？』自己也覺得可試試，若然不成功便回去讀書，所以選美時沒有跟身邊朋友透露，只有家人知情。」

演《開心速遞》入屋

古佩玲最令人印象深刻的角色是《愛·回家之開心速遞》的「神婆June」申瑞素，不少觀眾大讚她演得生鬼。

劇情講到June成為熊家的租客，與熊家人有不少對手戲，又與「風少」陳浚霆有望發展成CP。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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