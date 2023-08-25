【聲夢傳奇】炎明熹首次個唱開賣個半鐘售罄　Gigi宣布加場今日下午開售

將於10月7日、假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，這次是Gigi炎明熹入行後首個個人售票演唱會，門票於今日（8月25日）早上10時公開發售。

據知歌迷反應相當熱烈，在早上時段，雖然大約等15分鐘左右便能夠順利地進入購票頁面，但未能成功付款，最終空手而回。而快達票網站，更於早上11時半左右，在網頁顯示「全部售罄」字眼。



首個公售演出，就能夠得到廣大樂迷支持，當Gigi得悉這個喜訊後，難掩興奮心情，她說：「我前一晚仲緊張到瞓唔著，真係冇諗過反應咁好，開賣冇幾耐，我已經不斷收到歌迷喺社交網站私訊我話買唔到飛，好唔開心。」



歌迷一票難求，黃牛黨更「趁火打劫」，聲稱手握前排靚位門票，要求私訊了解詳情及售價，非常猖狂。

坦言加場壓力大

一向痛錫歌迷的Gigi第一時間向公司反映問題，擔心歌迷為支持自己，不惜向黃牛黨買炒價飛。主辦單位亦迅速採取應變措施，決定加開10月8日終極尾場，希望可以舒緩炒飛問題。



Gigi稱：「之前睇啲前輩歌手開演唱會嘅報道，會煩惱歌迷買唔到飛，又會心痛佢哋幫襯黃牛黨，而家我終於身同感受，好多謝公司配合，好快就應承加多一場，但因為場地問題，唔可以再加。我想喺度呼籲我嘅歌迷，真係唔好幫襯黃牛黨，希望加場之後，大家都可以買到飛。」

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她坦言，雖然決定加場後，令自己的壓力大增，但為了答謝歌迷，將會盡最大努力，好好完成兩場演唱會：「正如我前日喺記者會上講，只要我攞起支咪，就會珍惜每一次演出，唱好每一首歌，為咗多謝歌迷嘅支持，我會雙倍俾心機。」Gigi感激地說。



《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，10月8日加場的門票，將於今日下午2時開售。

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