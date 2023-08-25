【糖尿病】男子2種飲品當水飲　患糖尿病右腳潰爛須截肢保命

▲ 男子罹患糖尿病30年，2種飲品當水飲致右脚潰爛慘截肢。

糖尿病是常見的都市病，與日常飲食習慣息息相關。馬來西亞一名中年男子罹患糖尿病超30年，但照將拉茶和凍奶茶當水飲，導致他右邊腿部的傷口久久無法癒合，甚至逐漸惡化、潰爛，最後醫生只能將他的腳截肢保命。

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該名男子近日於TikTok上分享影片，指自己年輕時愛飲汽水、吃甜食，導致30年前確診糖尿病。但他並沒有因此而改變飲食習慣， 甚至每天都仍然離不開拉茶和凍奶茶，將這些高糖分飲料當作白開水喝，他還透露，以前半夜時經常出門去餐廳享用拉茶和印度煎餅。

男子表示，這些行為導致其右邊腿部的傷口久久難以癒合。即使他已經接受了多次清創手術，他的傷口仍然逐漸惡化、潰爛，最終只能將右腳截肢才得以保命。

目前，該名男子只能用輪椅代步。醫生指出，男子罹患糖尿病的原因，不僅僅是因為其時常攝取高糖分的食物和飲料，還包括他三餐不定時等壞習慣。最後男子也呼籲各位網友，要注意自己的身體情況，千萬不要步入他的後塵。

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糖尿病恐致傷殘甚至死亡

根據香港衞生署資料，糖尿病是一種常見的慢性疾病，指血糖濃度高於正常水平，是導致疾病、傷殘以及死亡的主要原因之一。糖尿病在本港最常見的致命疾病中排第10位，2021年共導致548宗登記死亡個案。

糖尿病主要分為一型、二型和妊娠期糖尿病，其中以二型糖尿病最為常見（佔所有糖尿病個案約九成）。除了超重及肥胖外，罹患二型糖尿病的風險因素還包括年老、糖尿病家族史、曾罹患妊娠期糖尿病、曾誕下重磅嬰兒、缺乏體能活動和飲食不均衡。

而糖尿病患者在患病初期通常沒有症狀，隨着病情發展，可能會出現口渴、尿量增多、食量增加、體重減輕、身體疲倦、傷口經久不癒和感染等症狀。若延遲診斷或治療可引致併發症，包括失明、突發性心臟病、中風、腎衰竭和糖尿腳等等。

衛生署建議，市民可從簡單易行的途徑實踐健康生活模式，可有效減低降低罹患糖尿病的風險，例如多做體能活動、保持均衡飲食、維持健康的體重，以及避免吸煙和飲酒。

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責任編輯：羅嘉欣