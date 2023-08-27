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【育兒心得】新學年解決子女零用錢煩惱 日本媽媽兩個方法快樂分配零用錢

親子 13:00 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

媽媽用另類方法解決子女零用錢煩惱。

新學年就快到，究竟應該給予孩子多少零用錢？日本過往就有媽媽分享有效做法，解決與子女因零用錢出現爭拗的問題。日本有媽媽從刮刮卡取得靈感，自製抽獎卡由小朋友選擇，雙方從此不再為零用錢爭拗。

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【昏迷天瑜】愛女淪植物人3年從未放棄　天瑜爸爸患癌放不下抑鬱妻自閉兒

這位日本媽媽是樹脂黏土的手作家，她過去在Twitter上分享，自己曾經會和兒子爭拗零用錢的多少。為了解決這個問題，她從刮刮卡取得靈感，決定自製DIY「刮刮卡」讓兒子抽，以決定零用錢的金額。

兒子每次獲得抽獎卡，便會有2次「刮卡」的機會，最後把兩個數的總和，便是兒子的零用錢數目。不要小看這張紙帶來的效果，簡單的設計卻成功解決了，令媽媽困擾的零用錢紛爭。

除了零用錢刮刮卡外，還有媽媽在網上分享以玩具抽蛋機，作為丈夫和兒子抽零用錢的工具，既好玩又有趣。可見，各位媽媽真的使出了渾身解數，除了避免家庭風波又可以努力控制資金！

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責任編輯︰王明芳

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